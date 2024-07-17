17 июля 2024

Кличко: в Киеве прозвучали взрывы

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Виталий Кличко. stock, кличко виталий,  stock
Мэр Киева сообщил о взрывах на левом берегу города на фоне воздушной тревоги Фото:

В столице Украины Киеве прогремели взрывы, в городе активизировалась система противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«В Киеве произошли взрывы, работает ПВО», — сообщил Виталий Кличко в своем telegram-канале. Ситуация развивается на фоне предыдущего объявления и последующей отмены воздушной тревоги, после чего сирены снова сработали. По данным мэра, воздушная тревога была объявлена в Киеве и других регионах Украины, затем отменена в 23:06, однако через несколько минут сигналы тревоги возобновились.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным и энергетическим объектам, а также связанной с ними инфраструктуре на территории Украины. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины второй раз за вечер.

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В столице Украины Киеве прогремели взрывы, в городе активизировалась система противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. «В Киеве произошли взрывы, работает ПВО», — сообщил Виталий Кличко в своем telegram-канале. Ситуация развивается на фоне предыдущего объявления и последующей отмены воздушной тревоги, после чего сирены снова сработали. По данным мэра, воздушная тревога была объявлена в Киеве и других регионах Украины, затем отменена в 23:06, однако через несколько минут сигналы тревоги возобновились. Ранее Министерство обороны России сообщало, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным и энергетическим объектам, а также связанной с ними инфраструктуре на территории Украины. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины второй раз за вечер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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