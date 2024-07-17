Байден заразился коронавирусом

18 июля 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

Байден не сможет выступить на конференции в Лас-Вегасе по состоянию здоровья Фото: Official White House / Cameron Smith Организаторы конференции UNIDOSUS заявили, что Байден заразился COVID-19 и не сможет выступить на мероприятии в Лас-Вегасе. Эту информацию подтвердили в Белом доме. «Большое спасибо всем за ваше терпение и понимание. К сожалению, я только что говорила по телефону с президентом Байденом, и он поделился своим глубоким разочарованием из-за того, что не смог присоединиться к нам сегодня днем. Президент был на многих мероприятиях, как всем известно, и только что у него был положительный результат теста на COVID», — сообщила Генеральный директор группы Джанет Мургуиа. Позже пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что у Байдена «положительный тест на COVID-19». Ранее Байден допустил выход из президентской гонки по здоровью. Доктор Кевин Каннард, специалист по болезни Паркинсона, посетил Белый дом восемь раз за последние восемь месяцев, пишет TNYT. Что известно о болезнях лидера США — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организаторы конференции UNIDOSUS заявили, что Байден заразился COVID-19 и не сможет выступить на мероприятии в Лас-Вегасе. Эту информацию подтвердили в Белом доме. «Большое спасибо всем за ваше терпение и понимание. К сожалению, я только что говорила по телефону с президентом Байденом, и он поделился своим глубоким разочарованием из-за того, что не смог присоединиться к нам сегодня днем. Президент был на многих мероприятиях, как всем известно, и только что у него был положительный результат теста на COVID», — сообщила Генеральный директор группы Джанет Мургуиа. Позже пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что у Байдена «положительный тест на COVID-19». Ранее Байден допустил выход из президентской гонки по здоровью. Доктор Кевин Каннард, специалист по болезни Паркинсона, посетил Белый дом восемь раз за последние восемь месяцев, пишет TNYT. Что известно о болезнях лидера США — в материале URA.RU.