Байден заразился коронавирусом

Организаторы конференции UNIDOSUS заявили, что Байден заразился COVID-19 и не сможет выступить на мероприятии в Лас-Вегасе. Эту информацию подтвердили в Белом доме.
«Большое спасибо всем за ваше терпение и понимание. К сожалению, я только что говорила по телефону с президентом Байденом, и он поделился своим глубоким разочарованием из-за того, что не смог присоединиться к нам сегодня днем. Президент был на многих мероприятиях, как всем известно, и только что у него был положительный результат теста на COVID», — сообщила Генеральный директор группы Джанет Мургуиа. Позже пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что у Байдена «положительный тест на COVID-19».
Ранее Байден допустил выход из президентской гонки по здоровью. Доктор Кевин Каннард, специалист по болезни Паркинсона, посетил Белый дом восемь раз за последние восемь месяцев, пишет TNYT. Что известно о болезнях лидера США — в материале URA.RU.
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