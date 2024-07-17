17 июля 2024

Байден заразился коронавирусом

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Байден не сможет выступить на конференции в Лас-Вегасе по состоянию здоровья Фото:

Организаторы конференции UNIDOSUS заявили, что Байден заразился COVID-19 и не сможет выступить на мероприятии в Лас-Вегасе. Эту информацию подтвердили в Белом доме.

«Большое спасибо всем за ваше терпение и понимание. К сожалению, я только что говорила по телефону с президентом Байденом, и он поделился своим глубоким разочарованием из-за того, что не смог присоединиться к нам сегодня днем. Президент был на многих мероприятиях, как всем известно, и только что у него был положительный результат теста на COVID», — сообщила Генеральный директор группы Джанет Мургуиа. Позже пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что у Байдена «положительный тест на COVID-19».

Ранее Байден допустил выход из президентской гонки по здоровью. Доктор Кевин Каннард, специалист по болезни Паркинсона, посетил Белый дом восемь раз за последние восемь месяцев, пишет TNYT. Что известно о болезнях лидера США — в материале URA.RU.

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Организаторы конференции UNIDOSUS заявили, что Байден заразился COVID-19 и не сможет выступить на мероприятии в Лас-Вегасе. Эту информацию подтвердили в Белом доме. «Большое спасибо всем за ваше терпение и понимание. К сожалению, я только что говорила по телефону с президентом Байденом, и он поделился своим глубоким разочарованием из-за того, что не смог присоединиться к нам сегодня днем. Президент был на многих мероприятиях, как всем известно, и только что у него был положительный результат теста на COVID», — сообщила Генеральный директор группы Джанет Мургуиа. Позже пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что у Байдена «положительный тест на COVID-19». Ранее Байден допустил выход из президентской гонки по здоровью. Доктор Кевин Каннард, специалист по болезни Паркинсона, посетил Белый дом восемь раз за последние восемь месяцев, пишет TNYT. Что известно о болезнях лидера США — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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