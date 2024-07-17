Уролог рассказал, какой анализ поможет выявить рак простаты

Рак простаты поможет обнаружить анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). Об этом рассказал уролог Акрам Рустамов.
«Мужчинам старше 45 лет рекомендуется сдавать анализ крови на ПСА каждые два года. Это может повысить шансы на успешное лечение в случае обнаружения рака простаты», — передает «Общественная служба новостей» слова Рустамова.
Следует учитывать, что не всегда высокие показатели ПСА могут говорить о наличии рака простаты. Но, они показывают, что есть проблемы, включая воспаления и опухоли, которые требуют консультации со специалистами, подчеркнул уролог.
В России уже зарегистрировали новый препарат для лечения рака предстательной железы. Испытания подтвердили его эффективность, а специалисты назвали разработку инновационным методом лечения, пишет «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.