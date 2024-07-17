17 июля 2024

Уролог рассказал, какой анализ поможет выявить рак простаты

Уролог Рустамов: анализ крови на ПСА помогает выявить рак простаты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Найти рак на ранней стадии помогает анализ крови на ПСА (архивное фото)
Найти рак на ранней стадии помогает анализ крови на ПСА (архивное фото) Фото:

Рак простаты поможет обнаружить анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). Об этом рассказал уролог Акрам Рустамов.

«Мужчинам старше 45 лет рекомендуется сдавать анализ крови на ПСА каждые два года. Это может повысить шансы на успешное лечение в случае обнаружения рака простаты», — передает «Общественная служба новостей» слова Рустамова.

Следует учитывать, что не всегда высокие показатели ПСА могут говорить о наличии рака простаты. Но, они показывают, что есть проблемы, включая воспаления и опухоли, которые требуют консультации со специалистами, подчеркнул уролог.

В России уже зарегистрировали новый препарат для лечения рака предстательной железы. Испытания подтвердили его эффективность, а специалисты назвали разработку инновационным методом лечения, пишет «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рак простаты поможет обнаружить анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). Об этом рассказал уролог Акрам Рустамов. «Мужчинам старше 45 лет рекомендуется сдавать анализ крови на ПСА каждые два года. Это может повысить шансы на успешное лечение в случае обнаружения рака простаты», — передает «Общественная служба новостей» слова Рустамова. Следует учитывать, что не всегда высокие показатели ПСА могут говорить о наличии рака простаты. Но, они показывают, что есть проблемы, включая воспаления и опухоли, которые требуют консультации со специалистами, подчеркнул уролог. В России уже зарегистрировали новый препарат для лечения рака предстательной железы. Испытания подтвердили его эффективность, а специалисты назвали разработку инновационным методом лечения, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...