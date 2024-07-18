Россия и Китай завершили совместные учения в Южно-Китайском море

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Российские и китайские моряки отработали ведение морского боя
Российские и китайские моряки отработали ведение морского боя Фото:

Россия и Китай завершили совместные морские учения в Южно-Китайском море. Об этом рассказали в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

«В Южно-Китайском море завершилось совместное военно-морское учение ВМФ России и ВМС Китая „Морское взаимодействие — 2024“», — передает сообщение РИА Новости. Там добавили, что совместные военно-морские учения прошли с 15 по 17 июля в акватории Южно-Китайского моря. В учениях приняли участие корветы «Громкий» и «Резкий» Тихоокеанского флота со стороны России, а также три боевых корабля и одно вспомогательное судно ВМС Китая.

Целью учений «Морское взаимодействие — 2024» было укрепление сотрудничества между двумя странами в области военно-морской безопасности и обеспечение стабильности в регионе Азиатско-Тихоокеанского бассейна. В ходе учений моряки отрабатывали тактику противолодочных операций, организацию обороны от воздушных атак, конвоирование судов, а также улучшали скоординированные действия по поиску и спасению на море.

Было проведено более 30 боевых упражнений. Они включали в себя совместные артиллерийские стрельбы по различным типам целей: морским, береговым и воздушным, заключили в отделе информационного обеспечения. 

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Россия и Китай завершили совместные морские учения в Южно-Китайском море. Об этом рассказали в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. «В Южно-Китайском море завершилось совместное военно-морское учение ВМФ России и ВМС Китая „Морское взаимодействие — 2024“», — передает сообщение РИА Новости. Там добавили, что совместные военно-морские учения прошли с 15 по 17 июля в акватории Южно-Китайского моря. В учениях приняли участие корветы «Громкий» и «Резкий» Тихоокеанского флота со стороны России, а также три боевых корабля и одно вспомогательное судно ВМС Китая. Целью учений «Морское взаимодействие — 2024» было укрепление сотрудничества между двумя странами в области военно-морской безопасности и обеспечение стабильности в регионе Азиатско-Тихоокеанского бассейна. В ходе учений моряки отрабатывали тактику противолодочных операций, организацию обороны от воздушных атак, конвоирование судов, а также улучшали скоординированные действия по поиску и спасению на море. Было проведено более 30 боевых упражнений. Они включали в себя совместные артиллерийские стрельбы по различным типам целей: морским, береговым и воздушным, заключили в отделе информационного обеспечения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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