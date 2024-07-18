Стрелявший в Трампа оставил странное сообщение на игровой платформе

18 июля 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Злоумышленник анонсировал свое покушение на Трампа на платформе Steam Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Сенаторам США было доложено, что подозреваемый в покушении на убийство кандидата в президенты США Дональда Трампа 20-летний Томас Мэтью Крукс оставил угрожающее сообщение на игровой платформе Steam перед совершением преступления. Об этом сообщает телеканал Fox News. «13 июля будет моя премьера, смотрите, как она разворачивается», — передает сообщение подозреваемого телеканал. Там добавили, что, согласно расследованию, в июле подозреваемый Крукс совершал поисковые запросы, связанные с президентом США Джо Байденом, съездом Демократической партии и митингом Трампа. Однако на компьютере злоумышленника не было найдено доказательств приверженности определенной идеологии, представляющей интерес для ФБР. Также не было сообщений, что Крукс обсуждал политические вопросы. У Крукса было два мобильных телефона — основной был найден на месте происшествия, а второй с 27 контактами обнаружен в его доме. ФБР в настоящее время ищет и допрашивает этих людей, заключили в материале. На Трампа 13 июля было совершено покушение во время предвыборного митинга. Политик получил ранение в ухо, но его оперативно увели с мероприятия. Он потерял много крови, но после медобследования был выписан из больницы. Нападавший — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании — успел сделать несколько выстрелов с крыши производственного здания, но позже был ликвидирован. Во время нападения также погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения. Данное происшествие вызвало вопросы относительно обеспечения безопасности проведения митинга, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенаторам США было доложено, что подозреваемый в покушении на убийство кандидата в президенты США Дональда Трампа 20-летний Томас Мэтью Крукс оставил угрожающее сообщение на игровой платформе Steam перед совершением преступления. Об этом сообщает телеканал Fox News. «13 июля будет моя премьера, смотрите, как она разворачивается», — передает сообщение подозреваемого телеканал. Там добавили, что, согласно расследованию, в июле подозреваемый Крукс совершал поисковые запросы, связанные с президентом США Джо Байденом, съездом Демократической партии и митингом Трампа. Однако на компьютере злоумышленника не было найдено доказательств приверженности определенной идеологии, представляющей интерес для ФБР. Также не было сообщений, что Крукс обсуждал политические вопросы. У Крукса было два мобильных телефона — основной был найден на месте происшествия, а второй с 27 контактами обнаружен в его доме. ФБР в настоящее время ищет и допрашивает этих людей, заключили в материале. На Трампа 13 июля было совершено покушение во время предвыборного митинга. Политик получил ранение в ухо, но его оперативно увели с мероприятия. Он потерял много крови, но после медобследования был выписан из больницы. Нападавший — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании — успел сделать несколько выстрелов с крыши производственного здания, но позже был ликвидирован. Во время нападения также погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения. Данное происшествие вызвало вопросы относительно обеспечения безопасности проведения митинга, передает РАПСИ.