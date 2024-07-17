17 июля 2024

На федеральной трассе в ХМАО установят надземные пешеходные переходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Надземные пешеходные переходы. Виды города. Тюмень, надземный переход
На федеральной трассе в ХМАО появятся надземные переходы Фото:

На автодороге из Сургута в Нижневартовск (ХМАО) установят два надземных пешеходных перехода. Они появятся на 215 и 218 км трассы в Нижневартовском районе.

«В Нижневартовском районе на автомобильной дороге Сургут — Нижневартовск на 215 и 218 км начаты работы по установке двух модульных надземных пешеходных переходов. Учитывая высокую интенсивность движения, ежедневно здесь проезжает 5 000 автомобилей, установка новых переходов позволит развести пешеходные и транспортные потоки на разные уровни, увеличить пропускную способность автодороги и, самое главное, повысить безопасность передвижения жителей ближайших населенных пунктов», — рассказал директор Управления автомобильных дорог Югры Алексей Осинцев в telegram-канале ведомства.

Переходы будут закрытыми: от неблагоприятных погодных явлений и шума прохожих будет защищать прозрачное поликарбонатное покрытие. Объекты оснастят устройствами для подъема и спуска маломобильных граждан. Переходы оборудуют системами электроосвещения и видеонаблюдения. Завершить строительство планируют в октябре 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что в 2024 году в Югре по нацпроекту приведут в нормативное состояние 52,9 км автодорог. Власти обновят участок автодороги Сургут-Нижневартовск с 76 по 91 километры, завершат ремонт отрезка с 213 по 217 километры.

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На автодороге из Сургута в Нижневартовск (ХМАО) установят два надземных пешеходных перехода. Они появятся на 215 и 218 км трассы в Нижневартовском районе. «В Нижневартовском районе на автомобильной дороге Сургут — Нижневартовск на 215 и 218 км начаты работы по установке двух модульных надземных пешеходных переходов. Учитывая высокую интенсивность движения, ежедневно здесь проезжает 5 000 автомобилей, установка новых переходов позволит развести пешеходные и транспортные потоки на разные уровни, увеличить пропускную способность автодороги и, самое главное, повысить безопасность передвижения жителей ближайших населенных пунктов», — рассказал директор Управления автомобильных дорог Югры Алексей Осинцев в telegram-канале ведомства. Переходы будут закрытыми: от неблагоприятных погодных явлений и шума прохожих будет защищать прозрачное поликарбонатное покрытие. Объекты оснастят устройствами для подъема и спуска маломобильных граждан. Переходы оборудуют системами электроосвещения и видеонаблюдения. Завершить строительство планируют в октябре 2024 года. Ранее URA.RU писало, что в 2024 году в Югре по нацпроекту приведут в нормативное состояние 52,9 км автодорог. Власти обновят участок автодороги Сургут-Нижневартовск с 76 по 91 километры, завершат ремонт отрезка с 213 по 217 километры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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