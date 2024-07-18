За полгода в УрФО построили почти пять миллионов «квадратов» жилья

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Показатели застройки выросли на 12,6%
Показатели застройки выросли на 12,6% Фото:

В регионах Уральского федерального округа с января по июнь 2024 года ввели в эксплуатацию более 4,8 млн квадратных метров жилья, что превышает показатели аналогичный прошлогодний период. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

«Объем строительства многоквартирного жилья в УрФО уже превысил 11,6 миллиона квадратных метров, запуск новых проектов жилищного строительства продолжается», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. Показатели застройки в текущем году на 12,6% превышают прошлогодние.

По его словам, в первую очередь, будут улучшаться жилищные условия семьей с детьми. Этому поспособствовало продление льготной ипотеки. «99,6% площадей новостроек в округе строится по проектному финансированию с использованием счетов эскроу», — отметил полпред.

Показатели застройки два месяца назад составляли порядка 3,4 млн квадратных метров. Якушев отметил, что девелоперы активно начинают строить новые объекты, стремясь быстрее их сдать.

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В регионах Уральского федерального округа с января по июнь 2024 года ввели в эксплуатацию более 4,8 млн квадратных метров жилья, что превышает показатели аналогичный прошлогодний период. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «Объем строительства многоквартирного жилья в УрФО уже превысил 11,6 миллиона квадратных метров, запуск новых проектов жилищного строительства продолжается», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. Показатели застройки в текущем году на 12,6% превышают прошлогодние. По его словам, в первую очередь, будут улучшаться жилищные условия семьей с детьми. Этому поспособствовало продление льготной ипотеки. «99,6% площадей новостроек в округе строится по проектному финансированию с использованием счетов эскроу», — отметил полпред. Показатели застройки два месяца назад составляли порядка 3,4 млн квадратных метров. Якушев отметил, что девелоперы активно начинают строить новые объекты, стремясь быстрее их сдать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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