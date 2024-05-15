В УрФО с начала года построили более 3,5 млн «квадратов» жилья

В регионах Уральского федерального округа с начала 2024 года построили более 3,4 млн квадратных метров, что на 14,2% превышает прошлогодние показатели. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.
«В январе—апреле 2024 года в УрФО введено в эксплуатацию более 3,5 млн квадратных метров жилья — это на 14,2% больше, чем за первые четыре месяца 2023 года. Объем строительства многоквартирного жилья превысил 10,7 млн „квадратов“, продолжается запуск новых жилищных проектов в регионах», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева.
Он отметил, что объем строительства многоквартирного жилья в УрФО превысил 10,7 млн квадратных метров, а стройки продолжаются. «99,6% новостроек реализуется за счет проектного финансирования по счетам эскроу», — подытожил полпред.
Показатель застройки месяц назад составлял 2,95 млн квадратных метров. По словам Якушева, сейчас девелоперы стремятся быстрее сдать уже построенные дома. Кроме того, они активно начинают строить новые объекты. В Свердловской области за первый квартал 2024 года построили 1,088 млн «квадратов» жилья.
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