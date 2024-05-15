В УрФО с начала года построили более 3,5 млн «квадратов» жилья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург , академический район, недвижимость, жилье, ипотека, строительство, стройка, многоквартирные дома
Показатель превышает уровень прошлого года Фото:

В регионах Уральского федерального округа с начала 2024 года построили более 3,4 млн квадратных метров, что на 14,2% превышает прошлогодние показатели. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

«В январе—апреле 2024 года в УрФО введено в эксплуатацию более 3,5 млн квадратных метров жилья — это на 14,2% больше, чем за первые четыре месяца 2023 года. Объем строительства многоквартирного жилья превысил 10,7 млн „квадратов“, продолжается запуск новых жилищных проектов в регионах», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева.

Он отметил, что объем строительства многоквартирного жилья в УрФО превысил 10,7 млн квадратных метров, а стройки продолжаются. «99,6% новостроек реализуется за счет проектного финансирования по счетам эскроу», — подытожил полпред.

Показатель застройки месяц назад составлял 2,95 млн квадратных метров. По словам Якушева, сейчас девелоперы стремятся быстрее сдать уже построенные дома. Кроме того, они активно начинают строить новые объекты. В Свердловской области за первый квартал 2024 года построили 1,088 млн «квадратов» жилья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В регионах Уральского федерального округа с начала 2024 года построили более 3,4 млн квадратных метров, что на 14,2% превышает прошлогодние показатели. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «В январе—апреле 2024 года в УрФО введено в эксплуатацию более 3,5 млн квадратных метров жилья — это на 14,2% больше, чем за первые четыре месяца 2023 года. Объем строительства многоквартирного жилья превысил 10,7 млн „квадратов“, продолжается запуск новых жилищных проектов в регионах», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. Он отметил, что объем строительства многоквартирного жилья в УрФО превысил 10,7 млн квадратных метров, а стройки продолжаются. «99,6% новостроек реализуется за счет проектного финансирования по счетам эскроу», — подытожил полпред. Показатель застройки месяц назад составлял 2,95 млн квадратных метров. По словам Якушева, сейчас девелоперы стремятся быстрее сдать уже построенные дома. Кроме того, они активно начинают строить новые объекты. В Свердловской области за первый квартал 2024 года построили 1,088 млн «квадратов» жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...