В УрФО с начала года построили более 3,5 млн «квадратов» жилья

15 мая 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Показатель превышает уровень прошлого года Фото: Илья Московец © URA.RU В регионах Уральского федерального округа с начала 2024 года построили более 3,4 млн квадратных метров, что на 14,2% превышает прошлогодние показатели. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «В январе—апреле 2024 года в УрФО введено в эксплуатацию более 3,5 млн квадратных метров жилья — это на 14,2% больше, чем за первые четыре месяца 2023 года. Объем строительства многоквартирного жилья превысил 10,7 млн „квадратов“, продолжается запуск новых жилищных проектов в регионах», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. Он отметил, что объем строительства многоквартирного жилья в УрФО превысил 10,7 млн квадратных метров, а стройки продолжаются. «99,6% новостроек реализуется за счет проектного финансирования по счетам эскроу», — подытожил полпред. Показатель застройки месяц назад составлял 2,95 млн квадратных метров. По словам Якушева, сейчас девелоперы стремятся быстрее сдать уже построенные дома. Кроме того, они активно начинают строить новые объекты. В Свердловской области за первый квартал 2024 года построили 1,088 млн «квадратов» жилья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В регионах Уральского федерального округа с начала 2024 года построили более 3,4 млн квадратных метров, что на 14,2% превышает прошлогодние показатели. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «В январе—апреле 2024 года в УрФО введено в эксплуатацию более 3,5 млн квадратных метров жилья — это на 14,2% больше, чем за первые четыре месяца 2023 года. Объем строительства многоквартирного жилья превысил 10,7 млн „квадратов“, продолжается запуск новых жилищных проектов в регионах», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. Он отметил, что объем строительства многоквартирного жилья в УрФО превысил 10,7 млн квадратных метров, а стройки продолжаются. «99,6% новостроек реализуется за счет проектного финансирования по счетам эскроу», — подытожил полпред. Показатель застройки месяц назад составлял 2,95 млн квадратных метров. По словам Якушева, сейчас девелоперы стремятся быстрее сдать уже построенные дома. Кроме того, они активно начинают строить новые объекты. В Свердловской области за первый квартал 2024 года построили 1,088 млн «квадратов» жилья.