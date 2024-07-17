Какая погода будет в городах Челябинской области на День металлурга

В День металлурга в городах Челябинской области обещают до 25 градусов

18 июля 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

На День металлурга возможны дожди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На День металлурга, который отмечается в городах Челябинской области 20 июля, синоптики обещают переменную облачность, возможны небольшие осадки. О погоде в различных городах региона в праздничный день читайте в материале URA.RU. «В Челябинске 20 июля днем ожидается 25 градусов тепла, ночью около 15. Ветер порывами до семи метров в секунду, без осадков», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Накануне в столице региона пройдет сильная гроза, поэтому вероятна сильная влажность и лужи. В Магнитогорске на праздник обещают аналогичную погоду, днем до 24, ночью около 15 градусов. При этом возможен небольшой дождь. В Кыштыме и Карабаше днем 25, ночью 13 градусов, переменная облачность, без осадков. В Златоусте днем 23, ночью 13 градусов тепла, также небольшой дождь. В воскресенье, 21 июля, в регионе ожидается усиление дождей и похолодание. Ранее URA.RU сообщало, что Челябинскую область поздравят с Днем металлурга звезды российской эстрады — группы «Иванушки International» и «НА-НА», артист Стас Костюшкин, музыканты Клава Кока, «Елка» и Ираклий Пирцхалава. План мероприятий по городам размещены в афише URA.RU. Кроме того, во всех городах, кроме Челябинска, будет ограничена продажа алкоголя рядом с местами проведения праздничных мероприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На День металлурга, который отмечается в городах Челябинской области 20 июля, синоптики обещают переменную облачность, возможны небольшие осадки. О погоде в различных городах региона в праздничный день читайте в материале URA.RU. «В Челябинске 20 июля днем ожидается 25 градусов тепла, ночью около 15. Ветер порывами до семи метров в секунду, без осадков», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Накануне в столице региона пройдет сильная гроза, поэтому вероятна сильная влажность и лужи. В Магнитогорске на праздник обещают аналогичную погоду, днем до 24, ночью около 15 градусов. При этом возможен небольшой дождь. В Кыштыме и Карабаше днем 25, ночью 13 градусов, переменная облачность, без осадков. В Златоусте днем 23, ночью 13 градусов тепла, также небольшой дождь. В воскресенье, 21 июля, в регионе ожидается усиление дождей и похолодание. Ранее URA.RU сообщало, что Челябинскую область поздравят с Днем металлурга звезды российской эстрады — группы «Иванушки International» и «НА-НА», артист Стас Костюшкин, музыканты Клава Кока, «Елка» и Ираклий Пирцхалава. План мероприятий по городам размещены в афише URA.RU. Кроме того, во всех городах, кроме Челябинска, будет ограничена продажа алкоголя рядом с местами проведения праздничных мероприятий.