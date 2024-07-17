17 июля 2024

Свердловчанин попал под суд из-за продажи танкового прибора в Казахстан. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина хотел продать танковый прибор дневного наблюдения
Мужчина хотел продать танковый прибор дневного наблюдения Фото:

Сысертский райсуд назначил три года лишения свободы условно 47-летнему продавцу танковых приборов. Мужчина пытался продать оптическое устройство для наблюдения в Казахстан, но попался таможенникам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Продавец и покупатель быстро договорились о сделке, однако о ней стало известно сотрудникам Уральской оперативной таможни. Они изъяли прибор и возбудили уголовное дело», — следует из сообщения. Подсудимому смягчили приговор за счет его положительной характеристики.

По словам начальника Уральской оперативной таможни Кирилл Дунаев, подобные приборы являются продукцией военного назначения. «Это значит, что при перемещении через границу требуются дополнительные разрешения от федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», — отметил Дунаев.

Ранее в Кольцово таможенники поймали китайца перевозившего 120 незадекларированных лифчиков на 14 килограмм. Он планировал перевезти товар в Пекин для обмена.

Прибор наблюдения за местностью изъяли
Прибор наблюдения за местностью изъяли
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Сысертский райсуд назначил три года лишения свободы условно 47-летнему продавцу танковых приборов. Мужчина пытался продать оптическое устройство для наблюдения в Казахстан, но попался таможенникам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Продавец и покупатель быстро договорились о сделке, однако о ней стало известно сотрудникам Уральской оперативной таможни. Они изъяли прибор и возбудили уголовное дело», — следует из сообщения. Подсудимому смягчили приговор за счет его положительной характеристики. По словам начальника Уральской оперативной таможни Кирилл Дунаев, подобные приборы являются продукцией военного назначения. «Это значит, что при перемещении через границу требуются дополнительные разрешения от федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», — отметил Дунаев. Ранее в Кольцово таможенники поймали китайца перевозившего 120 незадекларированных лифчиков на 14 килограмм. Он планировал перевезти товар в Пекин для обмена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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