В Екатеринбурге на суд по делу Гершковича приехал британский генконсул

18 июля 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Эван Гершкович обвиняется в шпионаже Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal В здание Свердловского областного суда, где началось рассмотрение уголовного дела журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, приехал британский генконсул Амир Котеча. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU. Пояснить цель своего присутствия на суде дипломат российским репортерам отказался. Он поинтересовался у пресс-службы областного суда, будет ли вестись на процессе протокольная съемка. Консулу объяснили, что таковой не будет. Вероятно, Котеча хотел как-то поддержать Гершковича. Но ему сказали, что ни для кого исключения не будет. Процесс над американцем, обвиняемым в шпионаже, закрыт от слушателей, поскольку на нем может быть разглашена гостайна. Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. По версии следствия, он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе оборотного «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. Сам американец вину не признает. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял о неопровержимости доказательств вины Гершковича. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В здание Свердловского областного суда, где началось рассмотрение уголовного дела журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, приехал британский генконсул Амир Котеча. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU. Пояснить цель своего присутствия на суде дипломат российским репортерам отказался. Он поинтересовался у пресс-службы областного суда, будет ли вестись на процессе протокольная съемка. Консулу объяснили, что таковой не будет. Вероятно, Котеча хотел как-то поддержать Гершковича. Но ему сказали, что ни для кого исключения не будет. Процесс над американцем, обвиняемым в шпионаже, закрыт от слушателей, поскольку на нем может быть разглашена гостайна. Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. По версии следствия, он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе оборотного «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. Сам американец вину не признает. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял о неопровержимости доказательств вины Гершковича. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.