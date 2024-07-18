В Екатеринбурге на суд по делу Гершковича приехал британский генконсул

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Эван Гершкович в Свердловском областном суде. Екатеринбург, гершкович эван
Эван Гершкович обвиняется в шпионаже Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

В здание Свердловского областного суда, где началось рассмотрение уголовного дела журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, приехал британский генконсул Амир Котеча. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU.

Пояснить цель своего присутствия на суде дипломат российским репортерам отказался. Он поинтересовался у пресс-службы областного суда, будет ли вестись на процессе протокольная съемка. Консулу объяснили, что таковой не будет. Вероятно, Котеча хотел как-то поддержать Гершковича. Но ему сказали, что ни для кого исключения не будет. Процесс над американцем, обвиняемым в шпионаже, закрыт от слушателей, поскольку на нем может быть разглашена гостайна.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. По версии следствия, он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе оборотного «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. Сам американец вину не признает. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял о неопровержимости доказательств вины Гершковича. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.

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В здание Свердловского областного суда, где началось рассмотрение уголовного дела журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, приехал британский генконсул Амир Котеча. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU. Пояснить цель своего присутствия на суде дипломат российским репортерам отказался. Он поинтересовался у пресс-службы областного суда, будет ли вестись на процессе протокольная съемка. Консулу объяснили, что таковой не будет. Вероятно, Котеча хотел как-то поддержать Гершковича. Но ему сказали, что ни для кого исключения не будет. Процесс над американцем, обвиняемым в шпионаже, закрыт от слушателей, поскольку на нем может быть разглашена гостайна. Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. По версии следствия, он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе оборотного «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. Сам американец вину не признает. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял о неопровержимости доказательств вины Гершковича. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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