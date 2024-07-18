В Екатеринбурге начался суд над американцем, обвиняемым в шпионаже

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Эван Гершкович в Свердловском областном суде. Екатеринбург, гершкович эван
На первом заседании Гершкович держался очень уверенно и запретил коллегам задавать вопросы Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Второе заседание, как и первое, проходит в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU.

«Процесс скрыли от посторонних глаз, поскольку на нем может быть разглашена гостайна. В отличие от первого слушания, куда съехались 70 репортеров различных, в том числе и зарубежных, изданий, на втором число представителей прессы гораздо скромнее… Аккредитовано всего восемь изданий», — отметил корреспондент.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ в 2023 году. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, американец по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе нижнетагильского оборонного «Уралвагонзавода». Как заявлял гособвинитель Микаэль Оздоев, иностранец делал это, соблюдая тщательную конспирацию. Сам журналист вину не признает. Подробнее о пребывании Гершковича в России — в сюжете URA.RU.

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В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Второе заседание, как и первое, проходит в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU. «Процесс скрыли от посторонних глаз, поскольку на нем может быть разглашена гостайна. В отличие от первого слушания, куда съехались 70 репортеров различных, в том числе и зарубежных, изданий, на втором число представителей прессы гораздо скромнее… Аккредитовано всего восемь изданий», — отметил корреспондент. Гершкович был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ в 2023 году. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, американец по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе нижнетагильского оборонного «Уралвагонзавода». Как заявлял гособвинитель Микаэль Оздоев, иностранец делал это, соблюдая тщательную конспирацию. Сам журналист вину не признает. Подробнее о пребывании Гершковича в России — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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