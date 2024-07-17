В Шадринске снесут дом, из-за которого курганцы жаловались Бастрыкину

В Шадринске (Курганская область) снесут аварийный дом по улице Пролетарская 26, из-за которого жильцы судились с местными властями и жаловались главе СКР Александру Бастрыкину. Об этом URA.RU сообщают источники из числа бывших жильцов.
«В Шадринске после жалобы к главе СКР Александру Бастрыкину будут сносить аварийный дом по улице Пролетарская 26. Видимо жильцы добились выплат за свои квартиры или власти нашли им достойное жилье для переселения», — рассказал источник.
Информация о сносе аварийного дома подтверждается проведением аукциона администрацией Шадринска. Заявки от подрядчиков принимаются до 25 июля. Начальная стоимость составляет около 626 тысяч рублей. Работы по демонтажу здания, согласно контракту, должны будут закончить до 1 декабря 2024 года.
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В Шадринске (Курганская область) снесут аварийный дом по улице Пролетарская 26, из-за которого жильцы судились с местными властями и жаловались главе СКР Александру Бастрыкину. Об этом URA.RU сообщают источники из числа бывших жильцов. «В Шадринске после жалобы к главе СКР Александру Бастрыкину будут сносить аварийный дом по улице Пролетарская 26. Видимо жильцы добились выплат за свои квартиры или власти нашли им достойное жилье для переселения», — рассказал источник. Информация о сносе аварийного дома подтверждается проведением аукциона администрацией Шадринска. Заявки от подрядчиков принимаются до 25 июля. Начальная стоимость составляет около 626 тысяч рублей. Работы по демонтажу здания, согласно контракту, должны будут закончить до 1 декабря 2024 года. Ранее URA.RU писало, что жильцы аварийного дома в Шадринске начали судиться с мэрией. Владельцы квартир в ветхом жилье были недовольны компенсациями чиновников и требовали более высоких выплат. После этого к проблеме шадринцев подключился глава СКР Александр Бастрыкин. Также прокуратура области провела проверку и потребовала от мэра Антона Мокана выдачу жильцам равнозначного жилья.