17 июля 2024

Власти начали выплаты пострадавшим от паводка в ХМАО. Видео

Жителям пострадавших от паводка домов в ХМАО выплатили четыре миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, наводнение, потоп
Жители домов в ХМАО, пострадавших от паводка, получили материальную помощь от властей Фото:
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Паводок 2024 в ХМАО

Власти Нижневартовска (ХМАО) выплатили почти четыре миллиона рублей пострадавшим от паводка жителям. Заявление на предоставление материальной помощи подали 147 человек.

«Жителям города предоставляется единовременная материальная помощь на преодоление экстремальной жизненной ситуации, возникшей в результате наводнения, из средств бюджета округа и города. В настоящее время поступило 147 заявлений, рассмотрено — 62, оказана помощь на общую сумму более 3 883 178 рублей», — сообщила агентству URA.RU пресс-служба администрации Нижневартовска.

Пострадавшим выплачивают до 100 тысяч рублей из окружного бюджета и до 25 тысяч рублей — из городского. Больше ста заявлений власти планируют рассмотреть на следующей неделе. Для этого представители Управления ГО и ЧС Нижневартовска посетят места затопления и составят экспертное заключение. «Критерии для предоставления выплат: пострадавший от паводка дом должен быть единственным жильем, в нем должны быть нарушены условия жизнедеятельности», — пояснил директор Управления по делам ГО и ЧС города Нижневартовска Вадим Татаренков.

Власти Нижневартовска готовятся к ликвидации последствий паводка: уборке мусора занесенного водой, и дезинфекции территории. В дачных поселках поставят дополнительные мусорные контейнеры.

Ранее URA.RU писало, что первые жители Нижневартовска (ХМАО), пострадавшие от паводка, в ближайшее время получат компенсационные выплаты из регионального и городского бюджета. Для назначения материальной помощи необходимо написать заявление в филиале МФЦ.

Автор видео: пресс-служба администрации города Нижневартовска

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Власти Нижневартовска (ХМАО) выплатили почти четыре миллиона рублей пострадавшим от паводка жителям. Заявление на предоставление материальной помощи подали 147 человек. «Жителям города предоставляется единовременная материальная помощь на преодоление экстремальной жизненной ситуации, возникшей в результате наводнения, из средств бюджета округа и города. В настоящее время поступило 147 заявлений, рассмотрено — 62, оказана помощь на общую сумму более 3 883 178 рублей», — сообщила агентству URA.RU пресс-служба администрации Нижневартовска. Пострадавшим выплачивают до 100 тысяч рублей из окружного бюджета и до 25 тысяч рублей — из городского. Больше ста заявлений власти планируют рассмотреть на следующей неделе. Для этого представители Управления ГО и ЧС Нижневартовска посетят места затопления и составят экспертное заключение. «Критерии для предоставления выплат: пострадавший от паводка дом должен быть единственным жильем, в нем должны быть нарушены условия жизнедеятельности», — пояснил директор Управления по делам ГО и ЧС города Нижневартовска Вадим Татаренков. Власти Нижневартовска готовятся к ликвидации последствий паводка: уборке мусора занесенного водой, и дезинфекции территории. В дачных поселках поставят дополнительные мусорные контейнеры. Ранее URA.RU писало, что первые жители Нижневартовска (ХМАО), пострадавшие от паводка, в ближайшее время получат компенсационные выплаты из регионального и городского бюджета. Для назначения материальной помощи необходимо написать заявление в филиале МФЦ. Автор видео: пресс-служба администрации города Нижневартовска
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