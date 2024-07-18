La Depeche: Зеленский пригласил Россию на саммит из-за проблем Украины

18 июля 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Положение вынуждает Владимира Зеленского пойти на переговоры с РФ, заявил Жан де Глиниасти Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление о своем намерении пригласить Россию на второй «мирный саммит» из-за возникших проблем у Киева. Такое мнение выразил бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти. «Но Украина была вынуждена умерить свои амбиции: те, кто был настроен пророссийски, например китайцы и бразильцы, не приехали на саммит в Швейцарии. А те, кто выступал за Украину, приняли только полностью согласованные темы для заключительного коммюнике», — передает слова Жан де Глиниасти La Depeche. Он отметил, что саммит не стал большим дипломатическим успехом, и организаторы из Швейцарии заявили, что на следующую встречу необходимо будет пригласить Россию. Посол подчеркнул, что именно в этом контексте следует рассматривать заявление Владимира Зеленского о приглашении Москвы. Международная конференция по Украине состоялась 15—16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Более 100 стран были представлены на саммите. Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирный процесс невозможен без участия России. Зеленский выразил готовность пригласить Россию на следующий саммит. Это свидетельствует о намерении Украины разрешить конфликт с Россией мирным путем — через переговоры. Некоторые украинские чиновники также начинают осознавать, что единственным верным решением конфликта является организация мирных переговоров, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление о своем намерении пригласить Россию на второй «мирный саммит» из-за возникших проблем у Киева. Такое мнение выразил бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти. «Но Украина была вынуждена умерить свои амбиции: те, кто был настроен пророссийски, например китайцы и бразильцы, не приехали на саммит в Швейцарии. А те, кто выступал за Украину, приняли только полностью согласованные темы для заключительного коммюнике», — передает слова Жан де Глиниасти La Depeche. Он отметил, что саммит не стал большим дипломатическим успехом, и организаторы из Швейцарии заявили, что на следующую встречу необходимо будет пригласить Россию. Посол подчеркнул, что именно в этом контексте следует рассматривать заявление Владимира Зеленского о приглашении Москвы. Международная конференция по Украине состоялась 15—16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Более 100 стран были представлены на саммите. Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирный процесс невозможен без участия России. Зеленский выразил готовность пригласить Россию на следующий саммит. Это свидетельствует о намерении Украины разрешить конфликт с Россией мирным путем — через переговоры. Некоторые украинские чиновники также начинают осознавать, что единственным верным решением конфликта является организация мирных переговоров, передает 360.ru.