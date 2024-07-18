В Кремле пообещали URA.RU рассказать, как назвали собак Ким Чен Ына

В Кремле рассказали о собаках, которых Владимиру Путину подарил Ким Чен Ын
В Кремле пообещали рассказать, как назвали собак, которых президенту РФ Владимиру Путину подарил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Клички, конечно, есть. Мы сообщим их вам», — отметил Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
Двух собак редкой породы пхунсан Владимиру Путину преподнес лидер Северной Кореи во время госвизита президента РФ в Пхеньян. Животных уже привезли в Ново-Огарево. Они находятся там в просторном вольере и вполне уже освоились, судя по кадрам, которые показал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
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