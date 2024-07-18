В Кремле пообещали URA.RU рассказать, как назвали собак Ким Чен Ына

Песков пообещал рассказать, какие клички дали собакам Ким Чен Ына
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле рассказали о собаках, которых Владимиру Путину подарил Ким Чен Ын
В Кремле рассказали о собаках, которых Владимиру Путину подарил Ким Чен Ын Фото:

В Кремле пообещали рассказать, как назвали собак, которых президенту РФ Владимиру Путину подарил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Клички, конечно, есть. Мы сообщим их вам», — отметил Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

Двух собак редкой породы пхунсан Владимиру Путину преподнес лидер Северной Кореи во время госвизита президента РФ в Пхеньян. Животных уже привезли в Ново-Огарево. Они находятся там в просторном вольере и вполне уже освоились, судя по кадрам, которые показал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

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В Кремле пообещали рассказать, как назвали собак, которых президенту РФ Владимиру Путину подарил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Клички, конечно, есть. Мы сообщим их вам», — отметил Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Двух собак редкой породы пхунсан Владимиру Путину преподнес лидер Северной Кореи во время госвизита президента РФ в Пхеньян. Животных уже привезли в Ново-Огарево. Они находятся там в просторном вольере и вполне уже освоились, судя по кадрам, которые показал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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