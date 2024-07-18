«Уральские авиалинии» заплатили инвалиду, которого высадили из бизнес-класса

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вернула деньги за билет екатеринбуржцу без ноги, которому отказали в перелете в бизнес-классе. Об этом рассказала омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«„Уральские авиалинии“ вернули ему [инвалиду] деньги за билет на злополучный рейс и предоставили сертификат на следующий перелет с 50% скидкой», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Она также, что транспортная прокуратура продолжает проверку.
Екатеринбуржца без ноги и его жену пересадили из бизнес-класса в эконом-сектор рейса U6-269. В авиакомпании объяснили это тем, что супруги купили билеты эконом-класса, но из-за технического сбоя им удалось выбрать место в бизнесе. На инцидент незамедлительно обратила внимание прокуратура.
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