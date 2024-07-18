«Уральские авиалинии» заплатили инвалиду, которого высадили из бизнес-класса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Следующий перелет мужчины обойдется ему с 50% скидкой Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вернула деньги за билет екатеринбуржцу без ноги, которому отказали в перелете в бизнес-классе. Об этом рассказала омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«„Уральские авиалинии“ вернули ему [инвалиду] деньги за билет на злополучный рейс и предоставили сертификат на следующий перелет с 50% скидкой», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Она также, что транспортная прокуратура продолжает проверку.

Екатеринбуржца без ноги и его жену пересадили из бизнес-класса в эконом-сектор рейса U6-269. В авиакомпании объяснили это тем, что супруги купили билеты эконом-класса, но из-за технического сбоя им удалось выбрать место в бизнесе. На инцидент незамедлительно обратила внимание прокуратура.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» вернула деньги за билет екатеринбуржцу без ноги, которому отказали в перелете в бизнес-классе. Об этом рассказала омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «„Уральские авиалинии“ вернули ему [инвалиду] деньги за билет на злополучный рейс и предоставили сертификат на следующий перелет с 50% скидкой», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Она также, что транспортная прокуратура продолжает проверку. Екатеринбуржца без ноги и его жену пересадили из бизнес-класса в эконом-сектор рейса U6-269. В авиакомпании объяснили это тем, что супруги купили билеты эконом-класса, но из-за технического сбоя им удалось выбрать место в бизнесе. На инцидент незамедлительно обратила внимание прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...