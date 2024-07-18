«Уральские авиалинии» заплатили инвалиду, которого высадили из бизнес-класса

18 июля 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Следующий перелет мужчины обойдется ему с 50% скидкой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Авиакомпания «Уральские авиалинии» вернула деньги за билет екатеринбуржцу без ноги, которому отказали в перелете в бизнес-классе. Об этом рассказала омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «„Уральские авиалинии“ вернули ему [инвалиду] деньги за билет на злополучный рейс и предоставили сертификат на следующий перелет с 50% скидкой», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Она также, что транспортная прокуратура продолжает проверку. Екатеринбуржца без ноги и его жену пересадили из бизнес-класса в эконом-сектор рейса U6-269. В авиакомпании объяснили это тем, что супруги купили билеты эконом-класса, но из-за технического сбоя им удалось выбрать место в бизнесе. На инцидент незамедлительно обратила внимание прокуратура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вернула деньги за билет екатеринбуржцу без ноги, которому отказали в перелете в бизнес-классе. Об этом рассказала омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «„Уральские авиалинии“ вернули ему [инвалиду] деньги за билет на злополучный рейс и предоставили сертификат на следующий перелет с 50% скидкой», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Она также, что транспортная прокуратура продолжает проверку. Екатеринбуржца без ноги и его жену пересадили из бизнес-класса в эконом-сектор рейса U6-269. В авиакомпании объяснили это тем, что супруги купили билеты эконом-класса, но из-за технического сбоя им удалось выбрать место в бизнесе. На инцидент незамедлительно обратила внимание прокуратура.