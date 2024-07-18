Бортпроводник «Уральских авиалиний» вышла в полуфинал «Топ стюардесс 10»

Самых красивых стюардесс выберут 23 октября (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-стюардесса и ныне все еще сотрудница «Уральских авиалиний» Евгения Колясникова вышла в полуфинал конкурса красоты «Топ стюардесс 10» в направлении «Звезды авиации 2024». Девушке 36 лет, родилась она в Ташкенте, позже переехала в Екатеринбург, где устроилась работать в уральскую авиакомпанию.

«Я получила высшее филологическое образование, но, однажды, забавы ради, отправила свою анкету в авиакомпанию „Уральские авиалинии“ — так, собственно, все и началось. 8,5 лет, любимая авиакомпания, любимая профессия, прекрасные годы работы в екатеринбургском отряде, а позже — любимый аэропорт Домодедово и любимый московский отряд», — рассказывает о себе девушка на сайте конкурса.

Последние три года Евгения не летает, но назвать себя бывшей стюардессой до сих пор не может. «Я просто говорю, что „пока“ не летаю», — поясняет участница. Она признается, что дорожит своей индивидуальностью и ее может подчеркнуть корона. «Победа в конкурсе для меня — это большой мотиватор двигаться дальше, ставить новые цели и достигать их. Желаю себе удачи», — заявила девушка.

В этом же конкурсе красоты участвует другая екатеринбурженка — 31-летняя Анастасия Перетыкина. Она также работает в «Уральских авиалиниях», из которых три года занимает должность старшего бортпроводника.

Евгения очень любит свою профессию и говорит о ней с восхищением Фото: evgeniya_kolyasnikova/ Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Девушка признается, что среди друзей ее семьи всегда было много пилотов, а дядя летал командиром-инструктором в Uzbekistan Airways Фото: evgeniya_kolyasnikova/ Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Фото: evgeniya_kolyasnikova/ Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)