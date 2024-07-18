Главный связист ВС РФ, арестованный за взятку, отстранен от должности

Начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин, которого ранее арестовали за взятку, был отстранен от должности. Об этом заявил его адвокат.
«Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки, отстранен от должности», — передает ТАСС информацию от адвоката Шамарина. Отмечается, что суд также арестовал автомобиль сотрудника Минобороны РФ, еще у него заблокирована зарплатная карта. Согласно данным РИА Новости, Шамарин не ушел полностью из военного ведомства, он выведен за штат.
Следствие считает, что Шамарин получил взятку от сотрудников пермского телефонного завода «Телта» в размере 36 миллионов рублей. Все причастные к этому делу были арестованы.
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