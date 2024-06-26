Минобороны подало иск на 40 млн к заводу из дела генерала Шамарина

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Минобороны РФ обратилось в суд, чтобы взыскать деньги с предприятия за некачественную работу по договору Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Минобороны РФ просит взыскать 38,7 миллиона рублей с ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», это предприятие фигурирует в деле начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Такой иск зарегистрировал Арбитражный суд города Москвы.

«Принять исковое заявление… назначить проведение предварительного судебного заседания на 5 августа 2024 года… Минобороны просит взыскать денежные средства в размере 38 784 900 рублей с данного предприятия», — сообщает РИА Новости.

Отмечается, что военное ведомство не получило своевременно расчеты контрактов, которые заключало ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». Однако это положение было прописано в договоре с Минобороны.

Следствие считает, что Шамарин получил взятку от гендиректора «Телты» Алексея Высокова. Ее сумма — 36 миллионов рублей, передает RT. Генерал-лейтенант получал деньги в период с 2016 по 2023 год. Сам Шамарин был арестован в мае. Гендиректор и главбух завода Елена Гришина находятся в СИЗО.

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Минобороны РФ просит взыскать 38,7 миллиона рублей с ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», это предприятие фигурирует в деле начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Такой иск зарегистрировал Арбитражный суд города Москвы. «Принять исковое заявление… назначить проведение предварительного судебного заседания на 5 августа 2024 года… Минобороны просит взыскать денежные средства в размере 38 784 900 рублей с данного предприятия», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что военное ведомство не получило своевременно расчеты контрактов, которые заключало ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». Однако это положение было прописано в договоре с Минобороны. Следствие считает, что Шамарин получил взятку от гендиректора «Телты» Алексея Высокова. Ее сумма — 36 миллионов рублей, передает RT. Генерал-лейтенант получал деньги в период с 2016 по 2023 год. Сам Шамарин был арестован в мае. Гендиректор и главбух завода Елена Гришина находятся в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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