Природнадзор ХМАО предупредил о массовом нашествии опасных насекомых

Природнадзор ХМАО предупредил жителей о нашествии горностаевой моли, которая уничтожает плодовые деревья: черемуху, яблоню, рябину. В ведомство обратился житель Березовского района, попросив уничтожить насекомое и сберечь сад.
«В Природнадзор Югры поступило обращение жителя городского поселения Игрим Берёзовского района о необходимости проведения фитосанитарных мероприятий по защите черемухи, произрастающей в черте населенного пункта и пораженной вредителями, или спиливания таких деревьев. Между тем, жители населённых пунктов Берёзовского района всё чаще сталкиваются с массовым поражением деревьев горностаевой молью», — сообщил Природнадзор ХМАО на официальном сайте.
Деревья уничтожают гусеницы моли, которые вылупляются из яиц, откладываемых насекомым на ветки. Вредители полностью опутывают пораженное дерево паутиной, уничтожая листву. Природнадзор советует обрезать и сжигать пораженные ветви с коконами до того, как вылупятся гусеницы, или смывать их мойкой высокого давления. Для профилактики можно опрыскивать деревья специальными средствами каждые две недели. А осенью садоводам советуют собирать и сжигать опавшую листву и обрабатывать землю под деревом, где обычно зимуют вредители.
Ранее URA.RU писало, что Россельхознадзор обнаружил приправы и бобовые, зараженные опасными насекомыми. Продукцию нашли в аэропорту Сургута у пассажиров, прибывших из Таджикистана и Узбекистана.
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