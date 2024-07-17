17 июля 2024

Природнадзор ХМАО предупредил о массовом нашествии опасных насекомых

Опасные вредители уничтожают плодовые деревья в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревья в Березовском районе ХМАО уничтожает опасный вредитель
Деревья в Березовском районе ХМАО уничтожает опасный вредитель Фото:

Природнадзор ХМАО предупредил жителей о нашествии горностаевой моли, которая уничтожает плодовые деревья: черемуху, яблоню, рябину. В ведомство обратился житель Березовского района, попросив уничтожить насекомое и сберечь сад. 

«В Природнадзор Югры поступило обращение жителя городского поселения Игрим Берёзовского района о необходимости проведения фитосанитарных мероприятий по защите черемухи, произрастающей в черте населенного пункта и пораженной вредителями, или спиливания таких деревьев. Между тем, жители населённых пунктов Берёзовского района всё чаще сталкиваются с массовым поражением деревьев горностаевой молью», — сообщил Природнадзор ХМАО на официальном сайте. 

Деревья уничтожают гусеницы моли, которые вылупляются из яиц, откладываемых насекомым на ветки. Вредители полностью опутывают пораженное дерево паутиной, уничтожая листву. Природнадзор советует обрезать и сжигать пораженные ветви с коконами до того, как вылупятся гусеницы, или смывать их мойкой высокого давления. Для профилактики можно опрыскивать деревья специальными средствами каждые две недели. А осенью садоводам советуют собирать и сжигать опавшую листву и обрабатывать землю под деревом, где обычно зимуют вредители. 

Ранее URA.RU писало, что Россельхознадзор обнаружил приправы и бобовые, зараженные опасными насекомыми. Продукцию нашли в аэропорту Сургута у пассажиров, прибывших из Таджикистана и Узбекистана.

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Природнадзор ХМАО предупредил жителей о нашествии горностаевой моли, которая уничтожает плодовые деревья: черемуху, яблоню, рябину. В ведомство обратился житель Березовского района, попросив уничтожить насекомое и сберечь сад.  «В Природнадзор Югры поступило обращение жителя городского поселения Игрим Берёзовского района о необходимости проведения фитосанитарных мероприятий по защите черемухи, произрастающей в черте населенного пункта и пораженной вредителями, или спиливания таких деревьев. Между тем, жители населённых пунктов Берёзовского района всё чаще сталкиваются с массовым поражением деревьев горностаевой молью», — сообщил Природнадзор ХМАО на официальном сайте.  Деревья уничтожают гусеницы моли, которые вылупляются из яиц, откладываемых насекомым на ветки. Вредители полностью опутывают пораженное дерево паутиной, уничтожая листву. Природнадзор советует обрезать и сжигать пораженные ветви с коконами до того, как вылупятся гусеницы, или смывать их мойкой высокого давления. Для профилактики можно опрыскивать деревья специальными средствами каждые две недели. А осенью садоводам советуют собирать и сжигать опавшую листву и обрабатывать землю под деревом, где обычно зимуют вредители.  Ранее URA.RU писало, что Россельхознадзор обнаружил приправы и бобовые, зараженные опасными насекомыми. Продукцию нашли в аэропорту Сургута у пассажиров, прибывших из Таджикистана и Узбекистана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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