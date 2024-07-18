Суд арестовал офисы банка «Югра» осужденного бизнесмена Хотина в Москве

Суд арестовал два офиса банкротного банка «Югра», владельцем которого был осужденный за растрату Алексей Хотин. Зданиями владеет компания «Коммерческая недвижимость», принадлежащая финансовой организации.
«Мещанский районный суд арестовал два здания (2,6 тыс. кв. м) на Садовнической улице в Замоскворечье, где ранее располагался офис банка „Югра“. Владелец этих активов — компания „Коммерческая недвижимость“, которая на 100% принадлежит банку „Югра“», — сообщил РБК.
Заявление в суд подал начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Васильев. Он потребовал обратить движимое и недвижимое имущество Хотина в доход государства. Представители ФССП считают, что «Коммерческая недвижимость», которой принадлежат офисы, «осуществляет участие в противоправной деятельности Хотина». Фирма создана банком «Югра» и входит в группу компаний, учрежденных бизнесменом.
Ранее URA.RU писало, что приставы в рамках судебного решения работают над передачей в доход государства бизнес-центра «Агат» в Москве. Здание принадлежало банкиру Алексею Хотину.
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