В России решили облегчить жизнь туристам

Депутат ГД Говырин: реестр туристических объектов повысит качество услуг

18 июля 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Создание реестра позволить повысить качество оказываемых услуг в туристической сфере, считает Алексей Говырин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Создание реестра туристических объектов нужно для несколько целей: развитие курортных мест, повышение качество услуг и упрощение бизнеса. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил член комитета Госдумы по малому и среднему председательству Алексей Говырин. «Предлагаемые изменения направлены, в первую очередь, на повышение качества услуг в туристической индустрии. Этот закон будет действовать в интересах миллионов туристов, клиентов гостиничного бизнеса. Турист должен получать качественную и безопасную услугу, причем не только в гостиницах со „звездами“, но и в модульных гостиницах, в глэмпингах и на турбазах, то есть везде», — заявил Алексей Говырин. Сейчас многие туристические объекты находятся в «серой зоне», а значит вне поля зрения государства. Поэтому контроль за ними усложняется. Чтобы решить проблему и создается специальный реестр. Туристические объекты, которые не попадут в список, не смогут работать. Говырин также объяснил механизм попадания в реестр. Он будет выглядеть так: сначала предприниматели или компании вносят данные в список, затем эту информацию проверяет одобренная Росаккредитацией комиссия, после чего объектам будут присваиваться «звезды». Эту процедуру не будут проходить детские летние и оздоровительные лагеря, а также объекты по оказанию услуг в сфере сельского туризма в фермерских хозяйствах. После создания реестра регионы смогут сами осуществлять контроль над туристическими объектами. Это значительно упростить бизнес, считает депутат. Он добавил, что курортные места не подорожают, потому что процедура не требует от предпринимателей и компаний дополнительных вложений. Законопроект был внесен в Госдуму 17 июля. Его подготовили депутаты от «Единой России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Создание реестра туристических объектов нужно для несколько целей: развитие курортных мест, повышение качество услуг и упрощение бизнеса. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил член комитета Госдумы по малому и среднему председательству Алексей Говырин. «Предлагаемые изменения направлены, в первую очередь, на повышение качества услуг в туристической индустрии. Этот закон будет действовать в интересах миллионов туристов, клиентов гостиничного бизнеса. Турист должен получать качественную и безопасную услугу, причем не только в гостиницах со „звездами“, но и в модульных гостиницах, в глэмпингах и на турбазах, то есть везде», — заявил Алексей Говырин. Сейчас многие туристические объекты находятся в «серой зоне», а значит вне поля зрения государства. Поэтому контроль за ними усложняется. Чтобы решить проблему и создается специальный реестр. Туристические объекты, которые не попадут в список, не смогут работать. Говырин также объяснил механизм попадания в реестр. Он будет выглядеть так: сначала предприниматели или компании вносят данные в список, затем эту информацию проверяет одобренная Росаккредитацией комиссия, после чего объектам будут присваиваться «звезды». Эту процедуру не будут проходить детские летние и оздоровительные лагеря, а также объекты по оказанию услуг в сфере сельского туризма в фермерских хозяйствах. После создания реестра регионы смогут сами осуществлять контроль над туристическими объектами. Это значительно упростить бизнес, считает депутат. Он добавил, что курортные места не подорожают, потому что процедура не требует от предпринимателей и компаний дополнительных вложений. Законопроект был внесен в Госдуму 17 июля. Его подготовили депутаты от «Единой России».