Модель из Екатеринбурга раскрыла, как познакомилась с Джонни Деппом

Екатеринбургская модель Власова случайно познакомилась с Джонни Деппом на ивенте

18 июля 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

Депп покорил Власову своей загадочностью Фото: страница im__iuliia в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) Екатеринбургская 28-летняя модель Юлия Власова, которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, познакомилась с ним случайно на кинофестивале в Карловых Варах (Чехия) несколько лет назад. Она рассказала, что звезда «Пиратов Карибского моря» был приглашен на мероприятие в качестве почетного гостя. «Мы познакомились случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. Это было в 2021 году. На кинофестиваль в тот год я была приглашена как гость. За год до нашего знакомства я участвовала в показах», — передает «Комсомольская правда» слова Власовой. По словам девушки, Депп покорил ее своей загадочностью. «Джонни — человек весьма интересный, загадочный и непредсказуемый, что делает общение с ним чрезвычайно увлекательным», — отметила модель. Юлия родом из Полевского, в старших классах училась в Екатеринбурге, закончила Московский государственный институт международных отношений и получила диплом в Западно-Чешском университете в Праге. В 2021 году девушка работала координатором-перевозчиком в компании Workpress Aviation и участвовала в конкурсе «Мисс офис». Слухи об отношениях голливудской звезды и модели ходят с 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургская 28-летняя модель Юлия Власова, которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, познакомилась с ним случайно на кинофестивале в Карловых Варах (Чехия) несколько лет назад. Она рассказала, что звезда «Пиратов Карибского моря» был приглашен на мероприятие в качестве почетного гостя. «Мы познакомились случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. Это было в 2021 году. На кинофестиваль в тот год я была приглашена как гость. За год до нашего знакомства я участвовала в показах», — передает «Комсомольская правда» слова Власовой. По словам девушки, Депп покорил ее своей загадочностью. «Джонни — человек весьма интересный, загадочный и непредсказуемый, что делает общение с ним чрезвычайно увлекательным», — отметила модель. Юлия родом из Полевского, в старших классах училась в Екатеринбурге, закончила Московский государственный институт международных отношений и получила диплом в Западно-Чешском университете в Праге. В 2021 году девушка работала координатором-перевозчиком в компании Workpress Aviation и участвовала в конкурсе «Мисс офис». Слухи об отношениях голливудской звезды и модели ходят с 2022 года.