В мире США У Байдена заканчиваются деньги на предвыборную кампанию Semafor: спонсоры Байдена сомневаются в его победе на выборах 18 июля 2024 в 19:44 Размер текста - 17 + Крупные спонсоры не желают делать пожертвования на предвыборную кампанию Джо Байдена Фото: Official White House / Cameron Smith Крупные спонсоры больше не желают делать пожертвования на предвыборную кампанию президента США Джо Байдена. Они сомневаются в его способности победить на ноябрьских выборах. «(Джеффри) Катценберг, один из ближайших советников Байдена и его проводник в богатых медиакругах и мире финансов, заявил президенту, что крупные доноры, сомневающиеся в его способности победить в ноябре, практически перестали выписывать крупные чеки для поддержки кампании», — сообщает издание Semafor со ссылкой на источники. В связи с этим Байдену может не хватить средств, чтобы остаться в президентской гонке. В среду, 17 июля, Байден провел встречу с советником по предвыборной кампании Джеффри Катценбергом, который и предупредил американского президента о сомнениях компаний. Одна из организаций, занимающихся сбором пожертвований для главы США, описала ситуацию как «кризис», указывая на отсутствие поступлений необходимых средств. Президентские выборы в Штатах пройдут 5 ноября. Республиканцы выдвинули кандидатуру Дональда Трампа 15 июля на съезде своей партии. Ожидалось, что кандидатура Джо Байдена утвердят на съезде демократов 19—22 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Крупные спонсоры больше не желают делать пожертвования на предвыборную кампанию президента США Джо Байдена. Они сомневаются в его способности победить на ноябрьских выборах. «(Джеффри) Катценберг, один из ближайших советников Байдена и его проводник в богатых медиакругах и мире финансов, заявил президенту, что крупные доноры, сомневающиеся в его способности победить в ноябре, практически перестали выписывать крупные чеки для поддержки кампании», — сообщает издание Semafor со ссылкой на источники. В связи с этим Байдену может не хватить средств, чтобы остаться в президентской гонке. В среду, 17 июля, Байден провел встречу с советником по предвыборной кампании Джеффри Катценбергом, который и предупредил американского президента о сомнениях компаний. Одна из организаций, занимающихся сбором пожертвований для главы США, описала ситуацию как «кризис», указывая на отсутствие поступлений необходимых средств. Президентские выборы в Штатах пройдут 5 ноября. Республиканцы выдвинули кандидатуру Дональда Трампа 15 июля на съезде своей партии. Ожидалось, что кандидатура Джо Байдена утвердят на съезде демократов 19—22 августа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям