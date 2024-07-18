Подростку из банды, избивавшей тагильских школьников, грозит 7 лет тюрьмы

18 июля 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Подростку грозит до семи лет лишения свободы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле следователи СКР завели уголовное дело на 14-летнего подростка, который вместе с товарищами избил 12-летнего школьника. Оставшихся несовершеннолетних также поймали и проверяют на причастность, рассказали URA.RU правоохранители. «Следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное в отношении 14-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — следует из сообщения. Сейчас силовики закрепляют доказательственную базу. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка Валерия Горелых, по действующему закону ответственность за вымогательство наступает с 14-ти лет и за данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. «Сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОП-16 Нижнего Тагила „по горячим следам“ установили восьми местных жителей, которых в настоящее время отрабатывают на причастность к данному инциденту, в возрасте от 10 до 15 лет. По одной из отрабатываемых сыщиками версий, подросток поцеловался с девушкой, а информацию об этом рассказали другим знакомым. Это, возможно, и могло послужить причиной рукоприкладства», — отметил полковник Горелых. Он отметил, что в начале учебного года силовики придут в учреждения, где учатся предполагаемые участники инцидента. В ходе визита со школьниками будет проведена профилактическая работа. Банда подростков систематически избивала своих сверстников в заброшенном здании, где раньше был полицейский участок. Обидчики снимали нападения на камеру и вымогали деньги у пострадавших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле следователи СКР завели уголовное дело на 14-летнего подростка, который вместе с товарищами избил 12-летнего школьника. Оставшихся несовершеннолетних также поймали и проверяют на причастность, рассказали URA.RU правоохранители. «Следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное в отношении 14-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — следует из сообщения. Сейчас силовики закрепляют доказательственную базу. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка Валерия Горелых, по действующему закону ответственность за вымогательство наступает с 14-ти лет и за данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. «Сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОП-16 Нижнего Тагила „по горячим следам“ установили восьми местных жителей, которых в настоящее время отрабатывают на причастность к данному инциденту, в возрасте от 10 до 15 лет. По одной из отрабатываемых сыщиками версий, подросток поцеловался с девушкой, а информацию об этом рассказали другим знакомым. Это, возможно, и могло послужить причиной рукоприкладства», — отметил полковник Горелых. Он отметил, что в начале учебного года силовики придут в учреждения, где учатся предполагаемые участники инцидента. В ходе визита со школьниками будет проведена профилактическая работа. Банда подростков систематически избивала своих сверстников в заброшенном здании, где раньше был полицейский участок. Обидчики снимали нападения на камеру и вымогали деньги у пострадавших.