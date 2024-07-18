Байден может объявить о выходе из предвыборной гонки уже через два дня

Axios: давление конгресса вынудит Байдена оставить борьбу за пост президента
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, Джо Байден,  stock
Давление конгресса, возможно, вынудит Джо Байдена выйти из предвыборной гонки Фото:

Давление конгресса вынудит президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки в эти выходные, 20 — 21 июля. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на некоторых ведущих демократов.

«Несколько ведущих демократов в частном порядке сообщили нам, что растущее давление со стороны партийных лидеров в Конгрессе и близких друзей убедит президента Байдена принять решение выйти из президентской гонки уже в эти выходные», — пишут на сайте Axios. Кроме того, высшие руководители партии Байдена, его друзья и основные спонсоры не верят в его победу.

На президента Штатов обрушилось сильное давление. Так, лидер большинства в Сенате Чак Шумер сказал Байдену, что было бы лучше, если бы он вышел из гонки. Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис утверждают, что Байден может уничтожить шансы демократов вернуть Палату представителей. Бывший президент США Барак Обама, первая леди штатов Хиллари Клинтон и ее муж Билл заявляют о себе молчанием.

Ранее стало известно, что у Джо Байдена заканчиваются деньги на предвыборную кампанию. Крупные спонсоры не хотят делать пожертвования в его предвыборную кампанию из-за сомнений в способности Байдена победить. При этом в Белом доме заявили, что нынешний глава Штатов настроен победить на выборах, сообщает «Национальная служба новостей».

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Давление конгресса вынудит президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки в эти выходные, 20 — 21 июля. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на некоторых ведущих демократов. «Несколько ведущих демократов в частном порядке сообщили нам, что растущее давление со стороны партийных лидеров в Конгрессе и близких друзей убедит президента Байдена принять решение выйти из президентской гонки уже в эти выходные», — пишут на сайте Axios. Кроме того, высшие руководители партии Байдена, его друзья и основные спонсоры не верят в его победу. На президента Штатов обрушилось сильное давление. Так, лидер большинства в Сенате Чак Шумер сказал Байдену, что было бы лучше, если бы он вышел из гонки. Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис утверждают, что Байден может уничтожить шансы демократов вернуть Палату представителей. Бывший президент США Барак Обама, первая леди штатов Хиллари Клинтон и ее муж Билл заявляют о себе молчанием. Ранее стало известно, что у Джо Байдена заканчиваются деньги на предвыборную кампанию. Крупные спонсоры не хотят делать пожертвования в его предвыборную кампанию из-за сомнений в способности Байдена победить. При этом в Белом доме заявили, что нынешний глава Штатов настроен победить на выборах, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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