Байден может объявить о выходе из предвыборной гонки уже через два дня

Axios: давление конгресса вынудит Байдена оставить борьбу за пост президента

18 июля 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Давление конгресса, возможно, вынудит Джо Байдена выйти из предвыборной гонки Фото: Официальный сайт президента Украины Давление конгресса вынудит президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки в эти выходные, 20 — 21 июля. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на некоторых ведущих демократов. «Несколько ведущих демократов в частном порядке сообщили нам, что растущее давление со стороны партийных лидеров в Конгрессе и близких друзей убедит президента Байдена принять решение выйти из президентской гонки уже в эти выходные», — пишут на сайте Axios . Кроме того, высшие руководители партии Байдена, его друзья и основные спонсоры не верят в его победу. На президента Штатов обрушилось сильное давление. Так, лидер большинства в Сенате Чак Шумер сказал Байдену, что было бы лучше, если бы он вышел из гонки. Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис утверждают, что Байден может уничтожить шансы демократов вернуть Палату представителей. Бывший президент США Барак Обама, первая леди штатов Хиллари Клинтон и ее муж Билл заявляют о себе молчанием. Ранее стало известно, что у Джо Байдена заканчиваются деньги на предвыборную кампанию. Крупные спонсоры не хотят делать пожертвования в его предвыборную кампанию из-за сомнений в способности Байдена победить. При этом в Белом доме заявили, что нынешний глава Штатов настроен победить на выборах, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Давление конгресса вынудит президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки в эти выходные, 20 — 21 июля. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на некоторых ведущих демократов. «Несколько ведущих демократов в частном порядке сообщили нам, что растущее давление со стороны партийных лидеров в Конгрессе и близких друзей убедит президента Байдена принять решение выйти из президентской гонки уже в эти выходные», — пишут на сайте Axios. Кроме того, высшие руководители партии Байдена, его друзья и основные спонсоры не верят в его победу. На президента Штатов обрушилось сильное давление. Так, лидер большинства в Сенате Чак Шумер сказал Байдену, что было бы лучше, если бы он вышел из гонки. Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис утверждают, что Байден может уничтожить шансы демократов вернуть Палату представителей. Бывший президент США Барак Обама, первая леди штатов Хиллари Клинтон и ее муж Билл заявляют о себе молчанием. Ранее стало известно, что у Джо Байдена заканчиваются деньги на предвыборную кампанию. Крупные спонсоры не хотят делать пожертвования в его предвыборную кампанию из-за сомнений в способности Байдена победить. При этом в Белом доме заявили, что нынешний глава Штатов настроен победить на выборах, сообщает «Национальная служба новостей».