Бизнес-партнер экс-главы Сургута купил трехэтажный офис у мэрии по цене однушки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание ушло с молотка за 3,8 миллиона рублей
Здание ушло с молотка за 3,8 миллиона рублей Фото:

Бизнес-партнер экс-мэра Сургута (ХМАО) Андрея Филатова Олег Кривовязюк удачно купил у городских властей трехэтажный офис по цене однушки. В 2022 году, когда Филатов еще был градоначальником, актив подведомственного учреждения администрации — СГМУП «ДорРемТех» — был продан с молотка за 3,8 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политическом истеблишменте города.

«Здание площадью 350 кв.м. (в сайдинге, с мраморной отделкой внутри) в районе удобной транспортной развязки в сторону аэропорта власти посчитали убыточным активом, и „ДорРемТех“ выложил лот на торги. Фирма „СпецМонтажПроект“ стала единственным участником аукциона. В 2023 году одним из ее учредителей стал сын Филатова Глеб, а покупку облагородили — отделали кирпичом, обновили крышу, добавили забор и шлагбаум», — поделился инсайдер.

В распоряжении редакции имеется подтверждающая документация. Кроме того, удалось получить фото здания со свежим ремонтом и обновленной крышей. Оно располагается на пересечении улиц Промышленной и Буровой. «Сейчас такой объект может стоить ориентировочно 22-30 млн. Это оценка с текущими вводными. Возможно, оно было далеко не в таком состоянии и было отреставрировано. Но 4 миллиона, это дешево», — отмечают риэлторы.

В администрацию направлен запрос о причинах продажи здания и его изначальной оценке. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что компания сына экс-мэра Сургута Филатова и его бизнес-партнера Кривовязюка заработала 154 миллиона рублей на сделках с подведомственными учреждениями администрации города. Еще 265 миллионов рублей СМП заработали на контрактах с мэрией Лангепаса, выходцами из которого является семейство Филатовых.

Офис компании «Спецмонтажпроект»
Офис компании «Спецмонтажпроект»
Фото:

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Бизнес-партнер экс-мэра Сургута (ХМАО) Андрея Филатова Олег Кривовязюк удачно купил у городских властей трехэтажный офис по цене однушки. В 2022 году, когда Филатов еще был градоначальником, актив подведомственного учреждения администрации — СГМУП «ДорРемТех» — был продан с молотка за 3,8 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политическом истеблишменте города. «Здание площадью 350 кв.м. (в сайдинге, с мраморной отделкой внутри) в районе удобной транспортной развязки в сторону аэропорта власти посчитали убыточным активом, и „ДорРемТех“ выложил лот на торги. Фирма „СпецМонтажПроект“ стала единственным участником аукциона. В 2023 году одним из ее учредителей стал сын Филатова Глеб, а покупку облагородили — отделали кирпичом, обновили крышу, добавили забор и шлагбаум», — поделился инсайдер. В распоряжении редакции имеется подтверждающая документация. Кроме того, удалось получить фото здания со свежим ремонтом и обновленной крышей. Оно располагается на пересечении улиц Промышленной и Буровой. «Сейчас такой объект может стоить ориентировочно 22-30 млн. Это оценка с текущими вводными. Возможно, оно было далеко не в таком состоянии и было отреставрировано. Но 4 миллиона, это дешево», — отмечают риэлторы. В администрацию направлен запрос о причинах продажи здания и его изначальной оценке. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что компания сына экс-мэра Сургута Филатова и его бизнес-партнера Кривовязюка заработала 154 миллиона рублей на сделках с подведомственными учреждениями администрации города. Еще 265 миллионов рублей СМП заработали на контрактах с мэрией Лангепаса, выходцами из которого является семейство Филатовых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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