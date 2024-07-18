Бизнес-партнер экс-мэра Сургута (ХМАО) Андрея Филатова Олег Кривовязюк удачно купил у городских властей трехэтажный офис по цене однушки. В 2022 году, когда Филатов еще был градоначальником, актив подведомственного учреждения администрации — СГМУП «ДорРемТех» — был продан с молотка за 3,8 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политическом истеблишменте города.
«Здание площадью 350 кв.м. (в сайдинге, с мраморной отделкой внутри) в районе удобной транспортной развязки в сторону аэропорта власти посчитали убыточным активом, и „ДорРемТех“ выложил лот на торги. Фирма „СпецМонтажПроект“ стала единственным участником аукциона. В 2023 году одним из ее учредителей стал сын Филатова Глеб, а покупку облагородили — отделали кирпичом, обновили крышу, добавили забор и шлагбаум», — поделился инсайдер.
В распоряжении редакции имеется подтверждающая документация. Кроме того, удалось получить фото здания со свежим ремонтом и обновленной крышей. Оно располагается на пересечении улиц Промышленной и Буровой. «Сейчас такой объект может стоить ориентировочно 22-30 млн. Это оценка с текущими вводными. Возможно, оно было далеко не в таком состоянии и было отреставрировано. Но 4 миллиона, это дешево», — отмечают риэлторы.
В администрацию направлен запрос о причинах продажи здания и его изначальной оценке. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что компания сына экс-мэра Сургута Филатова и его бизнес-партнера Кривовязюка заработала 154 миллиона рублей на сделках с подведомственными учреждениями администрации города. Еще 265 миллионов рублей СМП заработали на контрактах с мэрией Лангепаса, выходцами из которого является семейство Филатовых.
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