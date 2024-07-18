Восстановить отношения с Россией: Орбан высказал предложения по конфликту на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил возобновить дипломатические отношения с Россией и восстановить прямые контакты. Об этом он заявил в докладе президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Документ опубликован
Об эскалации конфликта России и Украины
Орбан пришел к выводу, что интенсивность конфликта России и Украины заметно возрастет в ближайшем будущем. По его видению, ни одна из стороне не готова к завершению спецоперации. Поэтому, считает Орбан, России и Украине необходимо внешний стимул, чтобы конфликт был завершен. Такой «внешней стороной» премьер Венгрии видит Европейский Союз, США или Китай. Также он отметил, что в 2022 году Турция была единственным успешным посредником в мирных переговорах, что также необходимо держать во внимании.
ЕС, США или Китай?
Китай начнет воздействовать на ситуацию только в том случае, если почувствует свои шансы на успех. Китайская концепция мирного договора была сформулирована в 2023 году и представлена международному сообществу. В настоящий момент Китай понимает, что эта концепция не поддерживается большинством, считает Орбан.
Говоря о США, Орбан подчеркивает, что действующий президент Джо Байден в настоящий момент слишком сконцентрирован на своей предвыборной гонке, поэтому США не станут решающим актором под его руководством. В то же время кандидат в президенты Америки Дональд Трамп, хоть и не делает ставку на внешнюю политику в своей предвыборной кампании, определенно предпримет некоторые шаги, если победит в выборах. Орбан отмечает, что Трамп подтвердил ему такие планы в личной беседе.
Орбан заключает, что Евросоюз в настоящий момент копирует внешний курс Америки. Он приходит к выводу, что у Европы нет собственного независимого плана по украинскому миру.
Что предложил Орбан
- Обсудить мирные переговоры с Китаем на высоком уровне;
- Возобновить прямые дипломатические линии между ЕС и Россией;
- Восстановить взаимодействие с Глобальным Югом, которое было разрушено из-за прозападной позиции Европы по Украине.
Ранее Евросоюз отверг мирный план премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине. Глава Евросовета подчеркнул, что переговоры невозможны без участия Киева.
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