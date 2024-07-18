Восстановить отношения с Россией: Орбан высказал предложения по конфликту на Украине

Орбан опубликовал отчет о своих переговорах по Украине

18 июля 2024 в 22:09 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан предложил Евросовету восстановить дипотношения с Россией Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Benko Vivien Cher Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил возобновить дипломатические отношения с Россией и восстановить прямые контакты. Об этом он заявил в докладе президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Документ опубликован на официальном сайте Орбана . Краткое содержание документа — в материале URA.RU. Об эскалации конфликта России и Украины Орбан пришел к выводу, что интенсивность конфликта России и Украины заметно возрастет в ближайшем будущем. По его видению, ни одна из стороне не готова к завершению спецоперации. Поэтому, считает Орбан, России и Украине необходимо внешний стимул, чтобы конфликт был завершен. Такой «внешней стороной» премьер Венгрии видит Европейский Союз, США или Китай. Также он отметил, что в 2022 году Турция была единственным успешным посредником в мирных переговорах, что также необходимо держать во внимании. ЕС, США или Китай? Китай начнет воздействовать на ситуацию только в том случае, если почувствует свои шансы на успех. Китайская концепция мирного договора была сформулирована в 2023 году и представлена международному сообществу. В настоящий момент Китай понимает, что эта концепция не поддерживается большинством, считает Орбан. Говоря о США, Орбан подчеркивает, что действующий президент Джо Байден в настоящий момент слишком сконцентрирован на своей предвыборной гонке, поэтому США не станут решающим актором под его руководством. В то же время кандидат в президенты Америки Дональд Трамп, хоть и не делает ставку на внешнюю политику в своей предвыборной кампании, определенно предпримет некоторые шаги, если победит в выборах. Орбан отмечает, что Трамп подтвердил ему такие планы в личной беседе. Орбан заключает, что Евросоюз в настоящий момент копирует внешний курс Америки. Он приходит к выводу, что у Европы нет собственного независимого плана по украинскому миру. Что предложил Орбан Обсудить мирные переговоры с Китаем на высоком уровне;

Возобновить прямые дипломатические линии между ЕС и Россией;

Восстановить взаимодействие с Глобальным Югом, которое было разрушено из-за прозападной позиции Европы по Украине. Ранее Евросоюз отверг мирный план премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине. Глава Евросовета подчеркнул, что переговоры невозможны без участия Киева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил возобновить дипломатические отношения с Россией и восстановить прямые контакты. Об этом он заявил в докладе президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Документ опубликован на официальном сайте Орбана. Краткое содержание документа — в материале URA.RU. Орбан пришел к выводу, что интенсивность конфликта России и Украины заметно возрастет в ближайшем будущем. По его видению, ни одна из стороне не готова к завершению спецоперации. Поэтому, считает Орбан, России и Украине необходимо внешний стимул, чтобы конфликт был завершен. Такой «внешней стороной» премьер Венгрии видит Европейский Союз, США или Китай. Также он отметил, что в 2022 году Турция была единственным успешным посредником в мирных переговорах, что также необходимо держать во внимании. Китай начнет воздействовать на ситуацию только в том случае, если почувствует свои шансы на успех. Китайская концепция мирного договора была сформулирована в 2023 году и представлена международному сообществу. В настоящий момент Китай понимает, что эта концепция не поддерживается большинством, считает Орбан. Говоря о США, Орбан подчеркивает, что действующий президент Джо Байден в настоящий момент слишком сконцентрирован на своей предвыборной гонке, поэтому США не станут решающим актором под его руководством. В то же время кандидат в президенты Америки Дональд Трамп, хоть и не делает ставку на внешнюю политику в своей предвыборной кампании, определенно предпримет некоторые шаги, если победит в выборах. Орбан отмечает, что Трамп подтвердил ему такие планы в личной беседе. Орбан заключает, что Евросоюз в настоящий момент копирует внешний курс Америки. Он приходит к выводу, что у Европы нет собственного независимого плана по украинскому миру. Ранее Евросоюз отверг мирный план премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине. Глава Евросовета подчеркнул, что переговоры невозможны без участия Киева.