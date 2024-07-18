Путин наградил сотрудника национализированной «Макфы»

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Женщина работает кочегаром в АО «Первый хлебокомбинат»
Женщина работает кочегаром в АО «Первый хлебокомбинат» Фото:

Президент России Владимир Путин своим распоряжением 18 июля наградил челябинку Людмилу Микусеву, кочегара АО «Первый хлебокомбинат», который входит в национализированный холдинг «Макфа». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Поощрить за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.  Наградить почетной грамотой президента Российской федерации Микусеву Людмилу Александровну — кочегара производственных печей АО „Первый хлебокомбинат“, Челябинская область», — говорится в распоряжении президента.

Этой награды также удостоился челябинец Сергей Котов. Он занимает должность начальника смены ООО «Объединения „Союзпищепром“.

Ранее управляющая компания «Макфы» — УК «М-Групп»»» — перешла под контроль госкомпании «РСХБ-Финанс», входящей структуры Россельхозбанка. Генпрокуратура потребовала вернуть государству акции крупнейшего российского производителя. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку основные владельцы — челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов — занимались им, будучи представителями органов госвласти.

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Президент России Владимир Путин своим распоряжением 18 июля наградил челябинку Людмилу Микусеву, кочегара АО «Первый хлебокомбинат», который входит в национализированный холдинг «Макфа». Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Поощрить за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.  Наградить почетной грамотой президента Российской федерации Микусеву Людмилу Александровну — кочегара производственных печей АО „Первый хлебокомбинат“, Челябинская область», — говорится в распоряжении президента. Этой награды также удостоился челябинец Сергей Котов. Он занимает должность начальника смены ООО «Объединения „Союзпищепром“. Ранее управляющая компания «Макфы» — УК «М-Групп»»» — перешла под контроль госкомпании «РСХБ-Финанс», входящей структуры Россельхозбанка. Генпрокуратура потребовала вернуть государству акции крупнейшего российского производителя. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку основные владельцы — челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов — занимались им, будучи представителями органов госвласти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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