Путин наградил сотрудника национализированной «Макфы»

Президент России Владимир Путин своим распоряжением 18 июля наградил челябинку Людмилу Микусеву, кочегара АО «Первый хлебокомбинат», который входит в национализированный холдинг «Макфа». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Поощрить за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Наградить почетной грамотой президента Российской федерации Микусеву Людмилу Александровну — кочегара производственных печей АО „Первый хлебокомбинат“, Челябинская область», — говорится в распоряжении президента.
Этой награды также удостоился челябинец Сергей Котов. Он занимает должность начальника смены ООО «Объединения „Союзпищепром“.
Ранее управляющая компания «Макфы» — УК «М-Групп»»» — перешла под контроль госкомпании «РСХБ-Финанс», входящей структуры Россельхозбанка. Генпрокуратура потребовала вернуть государству акции крупнейшего российского производителя. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку основные владельцы — челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов — занимались им, будучи представителями органов госвласти.
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