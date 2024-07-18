18 июля 2024

В Нижнем Тагиле прокладывают водопровод на одной из важнейших улиц. Видео

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Рабочие устанавливают ливневки, освещение и водопровод (архивное фото)
Рабочие устанавливают ливневки, освещение и водопровод (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) продолжается работа по капитальному ремонту улицы Октябрьской революции. Рабочие прокладывают водопровод и устанавливают освещение, сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«В ходе объезда проверил несколько объектов, где ведется строительство. Один из основных — улица Октябрьской революции. Подрядчики занимаются прокладкой водовода, ливневки, теплотрассы, устройством дорожной одежды, освещением», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, рабочие укладываются в график проекта, несмотря на объективные сложности. Строители идут к цели открыть движение до проспекта Ленина к празднованию Дня города 11 августа.

Ремонт улицы затянулся из-за проблем с предыдущим подрядчиком, который не выполнил обязательства по контракту. После этого проведение строительных работ по улице Октябрьской революции передали компании «Тагилдорстрой».

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) продолжается работа по капитальному ремонту улицы Октябрьской революции. Рабочие прокладывают водопровод и устанавливают освещение, сообщил мэр города Владислав Пинаев. «В ходе объезда проверил несколько объектов, где ведется строительство. Один из основных — улица Октябрьской революции. Подрядчики занимаются прокладкой водовода, ливневки, теплотрассы, устройством дорожной одежды, освещением», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, рабочие укладываются в график проекта, несмотря на объективные сложности. Строители идут к цели открыть движение до проспекта Ленина к празднованию Дня города 11 августа. Ремонт улицы затянулся из-за проблем с предыдущим подрядчиком, который не выполнил обязательства по контракту. После этого проведение строительных работ по улице Октябрьской революции передали компании «Тагилдорстрой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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