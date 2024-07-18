В Нижнем Тагиле (Свердловская область) продолжается работа по капитальному ремонту улицы Октябрьской революции. Рабочие прокладывают водопровод и устанавливают освещение, сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«В ходе объезда проверил несколько объектов, где ведется строительство. Один из основных — улица Октябрьской революции. Подрядчики занимаются прокладкой водовода, ливневки, теплотрассы, устройством дорожной одежды, освещением», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, рабочие укладываются в график проекта, несмотря на объективные сложности. Строители идут к цели открыть движение до проспекта Ленина к празднованию Дня города 11 августа.
Ремонт улицы затянулся из-за проблем с предыдущим подрядчиком, который не выполнил обязательства по контракту. После этого проведение строительных работ по улице Октябрьской революции передали компании «Тагилдорстрой».
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