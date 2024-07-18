18 июля 2024

Mash: боец ММА Ларкин избил туриста в московском аэропорту

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Боец ММА Александр Ларкин напал на мужчину в аэропорту Внуково Фото:

Известный боец ММА Александр Ларкин стал участником конфликта в аэропорту Внуково, в результате которого пострадал турист. По версии Mash, спортсмен напал на мужчину, который вместе с семьей мешал ему и его друзьям проехать на гольф-каре до самолета.

«Сначала Ларкин выражал свое недовольство грубой речью, а затем перешел к физическому насилию. В драке также участвовал сотрудник аэропорта, который вез бойца», — пишет Mash. Пострадавший рассказал, что инцидент произошел несколько часов назад.

После инцидента Ларкин и водитель были задержаны, но после дачи показаний их отпустили. Друзья спортсмена покинули место происшествия до приезда полиции.

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Известный боец ММА Александр Ларкин стал участником конфликта в аэропорту Внуково, в результате которого пострадал турист. По версии Mash, спортсмен напал на мужчину, который вместе с семьей мешал ему и его друзьям проехать на гольф-каре до самолета. «Сначала Ларкин выражал свое недовольство грубой речью, а затем перешел к физическому насилию. В драке также участвовал сотрудник аэропорта, который вез бойца», — пишет Mash. Пострадавший рассказал, что инцидент произошел несколько часов назад. После инцидента Ларкин и водитель были задержаны, но после дачи показаний их отпустили. Друзья спортсмена покинули место происшествия до приезда полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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