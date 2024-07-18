Депутат Бессараб: страховые пенсии в 2025 году будут индексировать дважды

Страховые пенсии по старости в России будут проиндексированы дважды в 2025 году. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.
«Страховые пенсии по старости будут индексироваться дважды. С 1 февраля 2025 года на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля», — сообщила Бессараб РИА Новости.
Она также отметила, что пенсии работающих пенсионеров будут увеличены согласно тем же принципам, что и для неработающих. Важным моментом является то, что индексация пенсий будет не ниже уровня инфляции предыдущего года. Кроме того, работающим пенсионерам в 2025 году повысят пенсии на уровень пенсионных коэффициентов, достигнутый за предыдущий год работы.
По словам депутата, индексация военных пенсий с 1 октября 2024 года приведет к тому, что денежное довольствие пенсионеров составит 89,32%, что является значительным прогрессом по сравнению с законодательно запланированным уровнем в 78%. В следующем году ожидается дальнейшее увеличение на реальное значение инфляции.
Ранее стало известно, что в августе пять категорий российских пенсионеров ожидает повышение пенсий. Речь идет о работавших в прошлом году пенсионерах, достигших 80-летнего возраста, установленной первой группы инвалидности, членов летных экипажей, работников угольной отрасли, а также получателей накопительных пенсий.
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