Суд продлил срок следствия по делу о теракте в «Крокусе» до сентября

Срок проведения следственных действий по делу о террористической атаке на столичный концертный зал «Крокус Сити Холл» продлен до 22 сентября. Такое решение принял Басманный суд Москвы.
«Срок предварительного следствия продлен до 22 сентября 2024 года», — на судебное решение ссылается РИА Новости. Арест всем злоумышленникам, атаковавшим «Крокус», ранее продлили до 22 августа.
Инцидент в подмосковном концертном зале произошел в конце марта. Террористы расстреляли людей и подожгли здание. В результате пожара обвалилась крыша, верхние этажи были полностью уничтожены. Спустя время террористом удалось покинуть место происшествия, но их поймали на границе с Украиной. Из материала URA.RU узнаете о всех преступниках.
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