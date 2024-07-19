Суд продлил срок следствия по делу о теракте в «Крокусе» до сентября

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К месту теракта до сих пор несут игрушки и цветы
К месту теракта до сих пор несут игрушки и цветы Фото:

Срок проведения следственных действий по делу о террористической атаке на столичный концертный зал «Крокус Сити Холл» продлен до 22 сентября. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

«Срок предварительного следствия продлен до 22 сентября 2024 года», — на судебное решение ссылается РИА Новости. Арест всем злоумышленникам, атаковавшим «Крокус», ранее продлили до 22 августа.

Инцидент в подмосковном концертном зале произошел в конце марта. Террористы расстреляли людей и подожгли здание. В результате пожара обвалилась крыша, верхние этажи были полностью уничтожены. Спустя время террористом удалось покинуть место происшествия, но их поймали на границе с Украиной. Из материала URA.RU узнаете о всех преступниках.

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Срок проведения следственных действий по делу о террористической атаке на столичный концертный зал «Крокус Сити Холл» продлен до 22 сентября. Такое решение принял Басманный суд Москвы. «Срок предварительного следствия продлен до 22 сентября 2024 года», — на судебное решение ссылается РИА Новости. Арест всем злоумышленникам, атаковавшим «Крокус», ранее продлили до 22 августа. Инцидент в подмосковном концертном зале произошел в конце марта. Террористы расстреляли людей и подожгли здание. В результате пожара обвалилась крыша, верхние этажи были полностью уничтожены. Спустя время террористом удалось покинуть место происшествия, но их поймали на границе с Украиной. Из материала URA.RU узнаете о всех преступниках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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