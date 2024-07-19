Зеленский пожаловался, что Запад больше года не передает обещанные истребители

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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, ф-16,  stock
Запад больше года задерживает поставку истребителей F-16 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Истребители F-16, которые страны Запада обещали доставить на Украину, так и не пришли спустя 18 месяцев. Об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский.

«Прошло 18 месяцев. Истребители до нас так и не дошли», — сообщил Зеленский в интервью с изданием BBC.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Киев получит истребители F-16 этим летом. Они должны были быть доставлены из Дании и Нидерландов.

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Истребители F-16, которые страны Запада обещали доставить на Украину, так и не пришли спустя 18 месяцев. Об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский. «Прошло 18 месяцев. Истребители до нас так и не дошли», — сообщил Зеленский в интервью с изданием BBC. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Киев получит истребители F-16 этим летом. Они должны были быть доставлены из Дании и Нидерландов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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