Зеленский пожаловался, что Запад больше года не передает обещанные истребители

Запад больше года задерживает поставку истребителей F-16
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Истребители F-16, которые страны Запада обещали доставить на Украину, так и не пришли спустя 18 месяцев. Об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский.
«Прошло 18 месяцев. Истребители до нас так и не дошли», — сообщил Зеленский в интервью с изданием
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Киев получит истребители F-16 этим летом. Они должны были быть доставлены из Дании и Нидерландов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.