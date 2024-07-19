Трамп впервые с начала СВО лично поговорит с Зеленским

Телефонный разговор между экс-президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским запланирован на 19 июля. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.
«Трамп и Зеленский запланировали телефонный разговор на пятницу», — передает телеканал сообщение источников. Отмечается, что разговор станет их первым диалогом с тех пор, как Трамп покинул Белый дом.
Бывший американский лидер неоднократно заявлял, что мог бы урегулировать ситуацию на Украине за один день. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своей мирной миссии встретился с Трампом и обсудил урегулирование конфликта на Украине. После встречи Орбан заявил европейским лидерам, что Трамп готов выступить в качестве посредника в установлении мира между Россией и Украиной, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.