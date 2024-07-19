Трамп впервые с начала СВО лично поговорит с Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп и Владимир Зеленский поговорят по телефону
Дональд Трамп и Владимир Зеленский поговорят по телефону Фото:

Телефонный разговор между экс-президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским запланирован на 19 июля. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

«Трамп и Зеленский запланировали телефонный разговор на пятницу», — передает телеканал сообщение источников. Отмечается, что разговор станет их первым диалогом с тех пор, как Трамп покинул Белый дом. 

Бывший американский лидер неоднократно заявлял, что мог бы урегулировать ситуацию на Украине за один день. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своей мирной миссии встретился с Трампом и обсудил урегулирование конфликта на Украине. После встречи Орбан заявил европейским лидерам, что Трамп готов выступить в качестве посредника в установлении мира между Россией и Украиной, передает «Национальная служба новостей». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Телефонный разговор между экс-президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским запланирован на 19 июля. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники. «Трамп и Зеленский запланировали телефонный разговор на пятницу», — передает телеканал сообщение источников. Отмечается, что разговор станет их первым диалогом с тех пор, как Трамп покинул Белый дом.  Бывший американский лидер неоднократно заявлял, что мог бы урегулировать ситуацию на Украине за один день. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своей мирной миссии встретился с Трампом и обсудил урегулирование конфликта на Украине. После встречи Орбан заявил европейским лидерам, что Трамп готов выступить в качестве посредника в установлении мира между Россией и Украиной, передает «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...