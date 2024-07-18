Следующий модуль программы «Лидеров изменений 4.0» пройдёт в середине августа в Сургуте и Сургутском районе ХМАО. В лесах под Лянтором студенты элитной школы политиков научатся азам тактической медицины и начальной военной подготовки, а также устроят сплав по реке, сообщил URA.RU источник в окружном истеблишменте.
«Новый модуль пройдет в Сургуте и Сургутском районе. Планируется игра в „Зарницу“, НВП, тактическая медицина, сплав по реке. Несмотря на критику депутатов из-за больших расходов на тимбилдинг югорской элиты, руководство политблока не планирует отказываться от походов за счет бюджета. Обучение одного студента превышают полмиллиона рублей», — сообщает инсайдер.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что директор департамента госслужбы Александр Деменко предпочел уйти от прямого ответа на просьбу вице-спикера думы Натальи Западновой оценить эффективность выпускников проекта «Лидеры изменений Югры». Он перечислил, что трое выпускников программы были назначены вице-губернаторами, еще 5 человек стали мэрами.
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