Свердловский мэр, засудивший экс-жену бойца СВО, потребует от нее больше и отправит деньги на фронт

Свердловский мэр, засудивший экс-жену бойца СВО, отправит деньги на фронт

19 июля 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Олег Нейфельд (слева) помогает бойцам с самого начала спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Богдановича (Свердловская область) Олег Нейфельд отправит 25 тысяч рублей, которые по суду выиграл у экс-жены бойца СВО за оскорбления, на фронт. В беседе с URA.RU он пояснил, что уже давно помогает участникам спецоперации и в суде второй инстанции лишь усилит требования, а полученные деньги снова потратит на нужды бойцов. «Требования буду лишь увеличивать, потому что за свои слова нужно отвечать. А то, что получу, отправлю на очередную машину парням на СВО. То, что и я, и другие коллеги из муниципалитетов не афишируем, как помогаем ребятам, не значит, что этого нет. У нас Елань по соседству, мы и туда очень много помощи отправляем», — пояснил Нейфельд и акцентировал, что давать заднюю по этому делу не собирается, так как уверен в своей правоте. Как ранее сообщало URA.RU, конфликт между Нейфельдом и местной жительницей Ириной К. случился в соцсетях из-за ситуации на похоронном рынке. Местные жители переживали, что идет передел, и цены на ритуальные услуги могут вырасти. Ирина назвала мэра «бандитом», тот в ответ обратился в суд и выиграл. Теперь она планируют обжаловать решение суда, Нейфельд в ответ также увеличит сумму требований с 25 до 50 тысяч рублей. История вызвала широкий резонанс, так как адвокат Ирины апеллировала к тому, что женщина воспитывает ребенка от бойца СВО и находится в декрете. При этом, по данным URA.RU, с военным она давно в разводе, их общему ребенку уже 15 лет. А в декрете женщина находится, воспитывая девочку от нового мужа. Также, согласно материалам дела, которые есть в распоряжении агентства, Ирина является дочерью директора местной похоронной службы, то есть по сути — заинтересованным лицом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Богдановича (Свердловская область) Олег Нейфельд отправит 25 тысяч рублей, которые по суду выиграл у экс-жены бойца СВО за оскорбления, на фронт. В беседе с URA.RU он пояснил, что уже давно помогает участникам спецоперации и в суде второй инстанции лишь усилит требования, а полученные деньги снова потратит на нужды бойцов. «Требования буду лишь увеличивать, потому что за свои слова нужно отвечать. А то, что получу, отправлю на очередную машину парням на СВО. То, что и я, и другие коллеги из муниципалитетов не афишируем, как помогаем ребятам, не значит, что этого нет. У нас Елань по соседству, мы и туда очень много помощи отправляем», — пояснил Нейфельд и акцентировал, что давать заднюю по этому делу не собирается, так как уверен в своей правоте. Как ранее сообщало URA.RU, конфликт между Нейфельдом и местной жительницей Ириной К. случился в соцсетях из-за ситуации на похоронном рынке. Местные жители переживали, что идет передел, и цены на ритуальные услуги могут вырасти. Ирина назвала мэра «бандитом», тот в ответ обратился в суд и выиграл. Теперь она планируют обжаловать решение суда, Нейфельд в ответ также увеличит сумму требований с 25 до 50 тысяч рублей. История вызвала широкий резонанс, так как адвокат Ирины апеллировала к тому, что женщина воспитывает ребенка от бойца СВО и находится в декрете. При этом, по данным URA.RU, с военным она давно в разводе, их общему ребенку уже 15 лет. А в декрете женщина находится, воспитывая девочку от нового мужа. Также, согласно материалам дела, которые есть в распоряжении агентства, Ирина является дочерью директора местной похоронной службы, то есть по сути — заинтересованным лицом.