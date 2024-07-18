18 июля 2024

Полиция ХМАО взялась за банду подростков, которые избивают детей ради съемок видео

Полиция проверит инцидент с бандой подростков, которые избивают детей в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутяне утверждают, что подростки избивают сверстников ради съемок видео
Сургутяне утверждают, что подростки избивают сверстников ради съемок видео Фото:

Полицейские начали проверку из-за сообщений о банде подростков в Сургуте, которые избивают сверстников, сообщили URA.RU в окружном УМВД. Очевидцы пожаловались в соцсетях, что школьники нападают на детей ради съемок видео.

«Заявлений и сообщений в полицию Сургута не поступало. Зарегистрировали, проводим проверку», — сообщила журналисту агентства пресс-служба окружного УМВД.

Очевидцы утверждают, что дети от 12 до 15 лет сбились в банду и избивают своих сверстников. «Свои налеты они снимают на видео, монтируют под музыку ролики и выкладывают их в соцсети», — пишет telegram-канал «К-Информ».

Ранее URA.RU рассказывало о другом инциденте с подростками в Нижневартовске. Полицейские нашли четырех подростков, которые избили сверстника и поставили его на колени.

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Полицейские начали проверку из-за сообщений о банде подростков в Сургуте, которые избивают сверстников, сообщили URA.RU в окружном УМВД. Очевидцы пожаловались в соцсетях, что школьники нападают на детей ради съемок видео. «Заявлений и сообщений в полицию Сургута не поступало. Зарегистрировали, проводим проверку», — сообщила журналисту агентства пресс-служба окружного УМВД. Очевидцы утверждают, что дети от 12 до 15 лет сбились в банду и избивают своих сверстников. «Свои налеты они снимают на видео, монтируют под музыку ролики и выкладывают их в соцсети», — пишет telegram-канал «К-Информ». Ранее URA.RU рассказывало о другом инциденте с подростками в Нижневартовске. Полицейские нашли четырех подростков, которые избили сверстника и поставили его на колени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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