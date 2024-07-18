Полиция ХМАО взялась за банду подростков, которые избивают детей ради съемок видео

Полицейские начали проверку из-за сообщений о банде подростков в Сургуте, которые избивают сверстников, сообщили URA.RU в окружном УМВД. Очевидцы пожаловались в соцсетях, что школьники нападают на детей ради съемок видео.
«Заявлений и сообщений в полицию Сургута не поступало. Зарегистрировали, проводим проверку», — сообщила журналисту агентства пресс-служба окружного УМВД.
Очевидцы утверждают, что дети от 12 до 15 лет сбились в банду и избивают своих сверстников. «Свои налеты они снимают на видео, монтируют под музыку ролики и выкладывают их в соцсети», — пишет telegram-канал «К-Информ».
Ранее URA.RU рассказывало о другом инциденте с подростками в Нижневартовске. Полицейские нашли четырех подростков, которые избили сверстника и поставили его на колени.
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