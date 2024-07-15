Полиция разобралась с толпой подростков, которые избили ребенка в ХМАО

Полицейские нашли четырех подростков (мальчика и трех девочек), которые издевались над сверстником в Нижневартовске. Школьники заставили ребенка встать на колени и дали ему пощечины, рассказала URA.RU пресс-служба окружного УМВД.
«Несовершеннолетний „Т“ (полицейские не раскрывают имена детей — прим. URA.RU) катался на самокате по улицам Нижневартовска, доехав на самокате до дома № 1 по улице Куропаткина, встретил ранее ему знакомого „С“, с которым был ранее конфликт. В ходе разговора „С“ припомнил „Т“ о его поступке и предложил ему на выбор либо брызнуть перцовым баллончиком в область лица, либо извиниться перед ним встав на колени за свой поступок», — говорится в сообщении. Ребенок встал на колени и извинился.
Одна из школьниц ко всему предложила еще, чтобы подростки дали ребенку пощечины. Дети согласились. Сейчас их поставили на профилактический учет в полиции.
Ранее URA.RU рассказывало о самом инциденте. Происшествие получило резонанс после жалобы жителей в социальных сетях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!