15 июля 2024

Полиция разобралась с толпой подростков, которые избили ребенка в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские нашли подростков, которые издевались над сверстником
Полицейские нашли подростков, которые издевались над сверстником Фото:

Полицейские нашли четырех подростков (мальчика и трех девочек), которые издевались над сверстником в Нижневартовске. Школьники заставили ребенка встать на колени и дали ему пощечины, рассказала URA.RU пресс-служба окружного УМВД.

«Несовершеннолетний „Т“ (полицейские не раскрывают имена детей — прим. URA.RU) катался на самокате по улицам Нижневартовска, доехав на самокате до дома № 1 по улице Куропаткина, встретил ранее ему знакомого „С“, с которым был ранее конфликт. В ходе разговора „С“ припомнил „Т“ о его поступке и предложил ему на выбор либо брызнуть перцовым баллончиком в область лица, либо извиниться перед ним встав на колени за свой поступок», — говорится в сообщении. Ребенок встал на колени и извинился.

Одна из школьниц ко всему предложила еще, чтобы подростки дали ребенку пощечины. Дети согласились. Сейчас их поставили на профилактический учет в полиции.

Ранее URA.RU рассказывало о самом инциденте. Происшествие получило резонанс после жалобы жителей в социальных сетях.

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Полицейские нашли четырех подростков (мальчика и трех девочек), которые издевались над сверстником в Нижневартовске. Школьники заставили ребенка встать на колени и дали ему пощечины, рассказала URA.RU пресс-служба окружного УМВД. «Несовершеннолетний „Т“ (полицейские не раскрывают имена детей — прим. URA.RU) катался на самокате по улицам Нижневартовска, доехав на самокате до дома № 1 по улице Куропаткина, встретил ранее ему знакомого „С“, с которым был ранее конфликт. В ходе разговора „С“ припомнил „Т“ о его поступке и предложил ему на выбор либо брызнуть перцовым баллончиком в область лица, либо извиниться перед ним встав на колени за свой поступок», — говорится в сообщении. Ребенок встал на колени и извинился. Одна из школьниц ко всему предложила еще, чтобы подростки дали ребенку пощечины. Дети согласились. Сейчас их поставили на профилактический учет в полиции. Ранее URA.RU рассказывало о самом инциденте. Происшествие получило резонанс после жалобы жителей в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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