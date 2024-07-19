Почему Россию не парализовал массовый сбой Windows

Мировой сбой операционной системы Windows не грозит России, в частности, аэропортам Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, поскольку они отказались от нее. Об этом рассказали источники в авиационных кругах.
«Российским аэропортам не грозит глобальный сбой, из-за которого воздушные гавани по всему миру приостанавливают свою работу. Все из-за решения вовремя отказаться от работы на Windows», — передает Shot слова собеседника.
По информации источника, российские аэропорты используют отечественные системы Astra Linux и СУБД (система управления базами данных). Также у них есть резервные ПО.
19 июля по всему миру произошел сбой Windows. Он парализовал работу аэропортов, банков и других учреждений по всему миру.
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