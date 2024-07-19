Наука и техника Почему Россию не парализовал массовый сбой Windows Глобальный сбой Windows не затронул работу аэропорта Домодедово 19 июля 2024 в 13:24 Размер текста - 17 + В российских аэропортах не было жалоб на сбои из-за Windows Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В работе Windows произошел массовый сбой Мировой сбой операционной системы Windows не грозит России, в частности, аэропортам Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, поскольку они отказались от нее. Об этом рассказали источники в авиационных кругах. «Российским аэропортам не грозит глобальный сбой, из-за которого воздушные гавани по всему миру приостанавливают свою работу. Все из-за решения вовремя отказаться от работы на Windows», — передает Shot слова собеседника. По информации источника, российские аэропорты используют отечественные системы Astra Linux и СУБД (система управления базами данных). Также у них есть резервные ПО. 19 июля по всему миру произошел сбой Windows. Он парализовал работу аэропортов, банков и других учреждений по всему миру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Мировой сбой операционной системы Windows не грозит России, в частности, аэропортам Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, поскольку они отказались от нее. Об этом рассказали источники в авиационных кругах. «Российским аэропортам не грозит глобальный сбой, из-за которого воздушные гавани по всему миру приостанавливают свою работу. Все из-за решения вовремя отказаться от работы на Windows», — передает Shot слова собеседника. По информации источника, российские аэропорты используют отечественные системы Astra Linux и СУБД (система управления базами данных). Также у них есть резервные ПО. 19 июля по всему миру произошел сбой Windows. Он парализовал работу аэропортов, банков и других учреждений по всему миру. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям