В работе Windows произошел сбой по всему миру: онлайн-трансляция

В работе Windows произошел сбой по всему миру

19 июля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

В компании Microsoft заявили, что принимают меры по смягчению последствий после неполадок с обслуживанием Фото: Zuma\TASS Пользователи по всему миру 19 июля столкнулись с массовым сбоем операционной системы Windows. Это парализовало работу банков, больниц и супермаркетов. Происшествие привело к приостановке работы аэропортов и отмене рейсов мировых авиакомпаний. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает главное о проблемах, с которыми столкнулся мир из-за сбоя. 14:25 Из-за глобального сбоя все электронные системы МИД ОАЭ вышли из строя. В том числе пострадала система аттестации. 14:24 Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Шереметьево», производственные ИТ- системы аэропорта функционируют стабильно. Там отметили, что важным фактором устойчивости систем стало внедрение своих разработок и импортозамещающих решений. 14:20 Масштабный сбой повлиял на работу крупнейшего в Европе порта в Роттердаме. Однако на данный момент неизвестно в каком объеме, сообщили РИА Новости в порту. 14:16 Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с РИА Новости высказался о том, что глобальный сбой мог произойти из-за хакеров. Он также не исключил вариант того, что произошла ошибка при каких-либо изменениях в действующей структуре, проведенных самими специалистами. 14:11 Американский предприниматель Илон Маск на фоне массовых компьютерных сбоев сообщил, что принадлежащая ему соцсеть Х до сих пор работает. Кроме того, он посмеялся над шутками пользователей, отметивших стабильную работу платформы по сравнению с другими глобальными системами. 14:08 Сообщения о сбоях систем в российских аэропортах в Минцифры РФ не поступали, рассказали в министерстве. Там отметили, что в России ошибки не зафиксированы, несмотря на нарушение работы в сервисах Microsoft по всему миру. 14:06 Компания Microsoft заявила о том, что они ведут работу над смягчением последствий сбоя приложений и служб Microsoft 365, затронувшего весь мир. В ней заверили, что вскоре пользователи увидят исправления по мере устранения остаточного воздействия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пользователи по всему миру 19 июля столкнулись с массовым сбоем операционной системы Windows. Это парализовало работу банков, больниц и супермаркетов. Происшествие привело к приостановке работы аэропортов и отмене рейсов мировых авиакомпаний. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает главное о проблемах, с которыми столкнулся мир из-за сбоя. 14:25 19.07.2024 Из-за глобального сбоя все электронные системы МИД ОАЭ вышли из строя. В том числе пострадала система аттестации. 14:24 19.07.2024 Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Шереметьево», производственные ИТ- системы аэропорта функционируют стабильно. Там отметили, что важным фактором устойчивости систем стало внедрение своих разработок и импортозамещающих решений. 14:20 19.07.2024 Масштабный сбой повлиял на работу крупнейшего в Европе порта в Роттердаме. Однако на данный момент неизвестно в каком объеме, сообщили РИА Новости в порту. 14:16 19.07.2024 Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с РИА Новости высказался о том, что глобальный сбой мог произойти из-за хакеров. Он также не исключил вариант того, что произошла ошибка при каких-либо изменениях в действующей структуре, проведенных самими специалистами. 14:11 19.07.2024 Американский предприниматель Илон Маск на фоне массовых компьютерных сбоев сообщил, что принадлежащая ему соцсеть Х до сих пор работает. Кроме того, он посмеялся над шутками пользователей, отметивших стабильную работу платформы по сравнению с другими глобальными системами. 14:08 19.07.2024 Сообщения о сбоях систем в российских аэропортах в Минцифры РФ не поступали, рассказали в министерстве. Там отметили, что в России ошибки не зафиксированы, несмотря на нарушение работы в сервисах Microsoft по всему миру. 14:06 19.07.2024 Компания Microsoft заявила о том, что они ведут работу над смягчением последствий сбоя приложений и служб Microsoft 365, затронувшего весь мир. В ней заверили, что вскоре пользователи увидят исправления по мере устранения остаточного воздействия.