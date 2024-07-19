Что известно о челябинке, труп которой завернули в мешок и выбросили в Урал

Челябинка, труп которой нашли в пакете, была убита около месяца назад
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следственный комитет расследует убийство женщины Фото:

Из реки Урал в Магнитогорска достали пакет, в котором нашли труп убитой женщины Александры Бровкиной. Судя по всему, исполнители, пытаясь избавиться от тела, выбросили его в водоем, но это не единственная версия. Кем была убитая и что известно о ее криминальном прошлом — в материале URA.RU.

Кем была девушка

Бровкина родилась в 1993 году. Некоторое время она работала в одном из турагентств. После увольнения стала работать в туриндустрии сама на себя. Это и подвело ее под статью.

Уголовное дело в отношении Бровкиной

Занимаясь организацией отдыха, Бровкина несколько раз обманывала клиентов. Это стало основанием для привлечения ее к уголовной ответственности по факту мошенничества. Также ее обвиняли в присвоении и растрате.

Судебный процесс

Дело Бровкиной поступило в Правобережный райсуд Магнитогорска в конце января 2024 года. С середины апреля по конец мая заседания откладывали из-за болезни подсудимой. А 19 июня производство приостановили. Согласно картотеке суда, причиной этому стало то, что обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно.

Куда пропала Бровкина

Предварительно, к моменту, когда суд объявил Бровкину в розыск, она уже была мертва. По первым данным, трупу примерно месяц. То есть, ее убили в середине июня. Скорее всего, поэтому она и не явилась в суд.

Как убийца пытался спрятать труп

Подозреваемый в убийстве женщины пытался скрыть следы преступления. Он завернул тело в мусорные мешки, привязал к ним груз, чтобы тело не всплыло на поверхность.

Тело Бровкиной было завернуто в несколько мусорных мешков
Тело Бровкиной было завернуто в несколько мусорных мешков
Фото:

Последовательность действий подозреваемого

Новость по теме
Из реки в Магнитогорске достали пакет с убитой девушкой внутри. Фото

Пока точная причина смерти женщины не установлена. Идут споры: либо убийца пытался избавиться от уже убитой женщины, либо выбросил мешок в реку, когда она еще была живой. Доказательством для второй версии служит то, что труп был связан по рукам и ногам, а на голову был надет пакет.

Кто мог убить женщину

Подозреваемых в убийстве сейчас разыскивают. Ее могли убить неприятели, которых она когда-то обманула. В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, в том числе лица, его совершившего.

Что грозит убийце

Сейчас по факту случившегося в региональном управлении СКР возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Санкции статьи подразумевают лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

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Из реки Урал в Магнитогорска достали пакет, в котором нашли труп убитой женщины Александры Бровкиной. Судя по всему, исполнители, пытаясь избавиться от тела, выбросили его в водоем, но это не единственная версия. Кем была убитая и что известно о ее криминальном прошлом — в материале URA.RU. Бровкина родилась в 1993 году. Некоторое время она работала в одном из турагентств. После увольнения стала работать в туриндустрии сама на себя. Это и подвело ее под статью. Занимаясь организацией отдыха, Бровкина несколько раз обманывала клиентов. Это стало основанием для привлечения ее к уголовной ответственности по факту мошенничества. Также ее обвиняли в присвоении и растрате. Дело Бровкиной поступило в Правобережный райсуд Магнитогорска в конце января 2024 года. С середины апреля по конец мая заседания откладывали из-за болезни подсудимой. А 19 июня производство приостановили. Согласно картотеке суда, причиной этому стало то, что обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно. Предварительно, к моменту, когда суд объявил Бровкину в розыск, она уже была мертва. По первым данным, трупу примерно месяц. То есть, ее убили в середине июня. Скорее всего, поэтому она и не явилась в суд. Подозреваемый в убийстве женщины пытался скрыть следы преступления. Он завернул тело в мусорные мешки, привязал к ним груз, чтобы тело не всплыло на поверхность. Пока точная причина смерти женщины не установлена. Идут споры: либо убийца пытался избавиться от уже убитой женщины, либо выбросил мешок в реку, когда она еще была живой. Доказательством для второй версии служит то, что труп был связан по рукам и ногам, а на голову был надет пакет. Подозреваемых в убийстве сейчас разыскивают. Ее могли убить неприятели, которых она когда-то обманула. В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, в том числе лица, его совершившего. Сейчас по факту случившегося в региональном управлении СКР возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Санкции статьи подразумевают лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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