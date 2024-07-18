18 июля 2024

Инвалид из ХМАО получила квартиру после жалобы Кухаруку в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Игрима (ХМАО) получила квартиру после обращения к врио губернатора Кухаруку
Жительница Игрима (ХМАО) получила квартиру после обращения к врио губернатора Кухаруку Фото:

Медработник с инвалидностью из Игрима Березовского района ХМАО получила квартиру после жалобы врио губернатора Югры Руслану Кухаруку. Она написала в telegram-канале главы региона, что после пожара в доме ей с ребенком приходится гостить у знакомых, поскольку в предлагаемых властями квартирах жить невозможно.

«Я погорелец из поселка Игрим, обращалась недавно к вам за помощью в получении жилья, но до сих пор с ребенком скитаемся по людям. Жилье так и не дали, предлагают совсем убитые квартиры, где нет ни сил, ни средств делать ремонт: я медработник, инвалид третьей группы, живу одна с ребенком», — написала женщина.

Власти Березовского района быстро нашли жилье для погорельцев. Через два часа после обращения они предложили женщине трехкомнатную квартиру и помощь в переезде. «Связались с коллегами из Игрима, готовы Вам предложить трехкомнатную квартиру площадью 51 квадратный метр. Также администрация Игрима Вам окажет необходимую помощь во время переезда», — ответила медработнику администрация Березовского района.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук прилетел с визитом в арктическую зону ХМАО, к которой относятся Белоярский и Березовский районы. Он встретился с управленческой командой и жителями.

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Медработник с инвалидностью из Игрима Березовского района ХМАО получила квартиру после жалобы врио губернатора Югры Руслану Кухаруку. Она написала в telegram-канале главы региона, что после пожара в доме ей с ребенком приходится гостить у знакомых, поскольку в предлагаемых властями квартирах жить невозможно. «Я погорелец из поселка Игрим, обращалась недавно к вам за помощью в получении жилья, но до сих пор с ребенком скитаемся по людям. Жилье так и не дали, предлагают совсем убитые квартиры, где нет ни сил, ни средств делать ремонт: я медработник, инвалид третьей группы, живу одна с ребенком», — написала женщина. Власти Березовского района быстро нашли жилье для погорельцев. Через два часа после обращения они предложили женщине трехкомнатную квартиру и помощь в переезде. «Связались с коллегами из Игрима, готовы Вам предложить трехкомнатную квартиру площадью 51 квадратный метр. Также администрация Игрима Вам окажет необходимую помощь во время переезда», — ответила медработнику администрация Березовского района. Ранее URA.RU писало, что Кухарук прилетел с визитом в арктическую зону ХМАО, к которой относятся Белоярский и Березовский районы. Он встретился с управленческой командой и жителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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