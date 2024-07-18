Инвалид из ХМАО получила квартиру после жалобы Кухаруку в соцсетях

Медработник с инвалидностью из Игрима Березовского района ХМАО получила квартиру после жалобы врио губернатора Югры Руслану Кухаруку. Она написала в telegram-канале главы региона, что после пожара в доме ей с ребенком приходится гостить у знакомых, поскольку в предлагаемых властями квартирах жить невозможно.
«Я погорелец из поселка Игрим, обращалась недавно к вам за помощью в получении жилья, но до сих пор с ребенком скитаемся по людям. Жилье так и не дали, предлагают совсем убитые квартиры, где нет ни сил, ни средств делать ремонт: я медработник, инвалид третьей группы, живу одна с ребенком», — написала женщина.
Власти Березовского района быстро нашли жилье для погорельцев. Через два часа после обращения они предложили женщине трехкомнатную квартиру и помощь в переезде. «Связались с коллегами из Игрима, готовы Вам предложить трехкомнатную квартиру площадью 51 квадратный метр. Также администрация Игрима Вам окажет необходимую помощь во время переезда», — ответила медработнику администрация Березовского района.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук прилетел с визитом в арктическую зону ХМАО, к которой относятся Белоярский и Березовский районы. Он встретился с управленческой командой и жителями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!