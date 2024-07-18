Кухарук прилетел с визитом в арктическую зону ХМАО. Онлайн-трансляция

19 июля 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук прибыл в Белоярский район Фото: Денис Моргунов © URA.RU Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук впервые прибыл в Белоярский район в новом статусе руководителя региона. Во время рабочего визита он встречается с управленческой командой района и жителями, чтобы обсудить вопросы развития муниципалитета и решить проблемы югорчан. URA.RU следит за визитом Кухарука в прямой трансляции. 12:55 Кухарук пообещал разобраться с проблемами поставки продуктов питания в отдаленные населенные пункты и ассортиментом товаров. Это один из вопросов, о которых жители писали врио губернатору в социальных сетях. «Задачу поставил, коллегам нужно провести мониторинг относительно той линейки, которая должна быть доступна в круглогодичном режиме», - приводят слова Кухарука в telegram-канале "Югра официально". 12:49 На встрече подняли вопрос строительства дорог в Белоярский район, а также возведение моста через Обь в Октябрьском районе. По словам руководителя региона, это большой стратегический проект, который требует комплексной работы на всех уровнях, включая федеральную поддержку. 12:43 Кухарук похвалил Белоярский район за уровень благоустройства. «Белоярский сегодня — это образец, это показатель для многих муниципалитетов не только округа, но и России», — заявил он. 12:38 Во время встречи с администрацией Белоярского района Кухарук пообещал, что окружные власти помогут муниципалитетам региона с застройкой по программе КРТ. «Поможем сделать так, чтобы правильно экономически была подготовлена площадка. Чтобы был интерес у коммерческих организаций. И чтобы мы не ущемляли себя — муниципалитет, округ и, самое главное, людей», — приводят слова Кухарука в telegram-канале окружных властей «Югра официально». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук впервые прибыл в Белоярский район в новом статусе руководителя региона. Во время рабочего визита он встречается с управленческой командой района и жителями, чтобы обсудить вопросы развития муниципалитета и решить проблемы югорчан. URA.RU следит за визитом Кухарука в прямой трансляции. 12:55 19.07.2024 Кухарук пообещал разобраться с проблемами поставки продуктов питания в отдаленные населенные пункты и ассортиментом товаров. Это один из вопросов, о которых жители писали врио губернатору в социальных сетях. «Задачу поставил, коллегам нужно провести мониторинг относительно той линейки, которая должна быть доступна в круглогодичном режиме», - приводят слова Кухарука в telegram-канале "Югра официально". 12:49 19.07.2024 На встрече подняли вопрос строительства дорог в Белоярский район, а также возведение моста через Обь в Октябрьском районе. По словам руководителя региона, это большой стратегический проект, который требует комплексной работы на всех уровнях, включая федеральную поддержку. 12:43 19.07.2024 Кухарук похвалил Белоярский район за уровень благоустройства. «Белоярский сегодня — это образец, это показатель для многих муниципалитетов не только округа, но и России», — заявил он. 12:38 19.07.2024 Во время встречи с администрацией Белоярского района Кухарук пообещал, что окружные власти помогут муниципалитетам региона с застройкой по программе КРТ. «Поможем сделать так, чтобы правильно экономически была подготовлена площадка. Чтобы был интерес у коммерческих организаций. И чтобы мы не ущемляли себя — муниципалитет, округ и, самое главное, людей», — приводят слова Кухарука в telegram-канале окружных властей «Югра официально».