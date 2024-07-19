Microsoft устранила основную причину мирового сбоя

После сбоя в Microsoft осталось его остаточное воздействие на некоторые приложения
новость из сюжетаВ работе Windows произошел массовый сбой
В компании Microsoft сообщили, что основная причина масштабного сбоя в операционной системе Windows была устранена. На данный момент остается только его остаточное воздействие.
«Основная причина глобального IT-сбоя устранена», — сообщили в компании. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что после сбоя осталось его остаточное воздействие в работе некоторых приложений и служб.
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