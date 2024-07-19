Наука и техника Microsoft устранила основную причину мирового сбоя 19 июля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 + После сбоя в Microsoft осталось его остаточное воздействие на некоторые приложения Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В работе Windows произошел массовый сбой В компании Microsoft сообщили, что основная причина масштабного сбоя в операционной системе Windows была устранена. На данный момент остается только его остаточное воздействие. «Основная причина глобального IT-сбоя устранена», — сообщили в компании. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что после сбоя осталось его остаточное воздействие в работе некоторых приложений и служб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В компании Microsoft сообщили, что основная причина масштабного сбоя в операционной системе Windows была устранена. На данный момент остается только его остаточное воздействие. «Основная причина глобального IT-сбоя устранена», — сообщили в компании. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что после сбоя осталось его остаточное воздействие в работе некоторых приложений и служб. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям