Microsoft устранила основную причину мирового сбоя

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Клипарт Windows. Тюмень, планшет, windows
После сбоя в Microsoft осталось его остаточное воздействие на некоторые приложения Фото:
новость из сюжета
В работе Windows произошел массовый сбой

В компании Microsoft сообщили, что основная причина масштабного сбоя в операционной системе Windows была устранена. На данный момент остается только его остаточное воздействие.

«Основная причина глобального IT-сбоя устранена», — сообщили в компании. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что после сбоя осталось его остаточное воздействие в работе некоторых приложений и служб.

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В компании Microsoft сообщили, что основная причина масштабного сбоя в операционной системе Windows была устранена. На данный момент остается только его остаточное воздействие. «Основная причина глобального IT-сбоя устранена», — сообщили в компании. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что после сбоя осталось его остаточное воздействие в работе некоторых приложений и служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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