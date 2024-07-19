Врио губернатора ХМАО Кухарук оказался потомком старинного югорского рода

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук оказался потомком старинного югорского рода Ямзиных. Подробности выяснились, когда он прибыл с рабочим визитом в Казым Белоярского района, где родилась его мать.
«Почему начал с приветствия „дорогие земляки“? Для меня Казым это тоже родная земля, потому что здесь родилась моя мама», — поделился Кухарук с сельчанами.
Врио губернатора рассказал о своих корнях. Он отметил, что происходит из рода Ямзиных. Его дедушку Николая Васильевича и бабушку Галину Алексеевну, в девичестве Рочеву, помнят в поселке. В детстве он проводил в Казыме летние каникулы. «Мне очень приятно, что во мне течет кровь тех людей, кто многие века назад выбрали эту территорию не просто, чтобы здесь остановиться, а чтобы жить и продолжать свой род».
Ветвь семейства укоренилась в селе Шеркалы Березовского уезда (сейчас это территория Октябрьского района). Именно там родился дед Кухарука Николай Ямзин. Бабушка родилась в Березово, позже переехала в Казым, где занималась оленеводством. За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Ранее URA.RU писало, что у Кухарука появился любимчик среди мэров. Им стал глава Белоярского района Сергей Маненков, управляющий муниципалитетом более трех десятков лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!