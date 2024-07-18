У врио губернатора ХМАО появился любимчик среди мэров

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук отметил, что Белоярский район стал первым муниципалитетом, жители которого не завалили его огромным количеством жалоб. Он отметил, что это заслуга мэра Сергея Маненкова, который возглавляет район уже много лет.
«Такого небольшого количества проблем я не видел еще нигде. Но на самом деле даже в самом благополучном муниципалитете есть вопросы, которые волнуют людей. Так и должно быть. Если вопросов нет, люди не проявляют интерес, значит, нет интереса к этой территории и люди не связывают будущее с ней, и это самое страшное», — отметил Кухарук.
Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа отмечает, что поездка включает в себя имиджевые локации, которые позиционируют руководителя Белоярского как опытного и высококвалифицированного руководителя. «Новый врио прибыл в муниципалитет, где уровень доверия к власти очень высок. Маненков стоит у руля почти 35 лет, он возглавил исполком в 1989-м. Символично, что объекты, которые врио посещает во время этой поездки — статусные, имиджевые для Маненкова локации. Все это можно расценивать как дань уважения мэру и признание его опыта», — делится мнением инсайдер.
Самым статусным проектом Маненкова по благоустройству Белоярского стал парк «Белая горка» с зиплайн-трассой, тюбингами и всесезонной горкой для детей и взрослых. Белоярский победил в федеральном конкурсе инициативных проектов по программе «Малые города», кроме того, в строительство парка инвестировали нефтяники. Также в программе поездки Кухарука — посещение уникального детского сада «Звездочка», при строительстве которого использовались экологически чистые материалы и энергосберегающие технологии. Его называют «детский сад будущего» — архитектура «Звездочки» разительно отличается от привычных коридоров и групп. Он стал инновационным объектом, где инженерные сети управляются автоматически. Для проветривания не нужно открывать окна — система сама обеспечивает приток свежего воздуха, работая по примеру «умного дома». В саду организован кванториум, проводятся занятия по робототехнике и программированию.
Глава района Маненков отметил, что в Белоярском есть сложные вопросы. «Мы не говорим, что все у нас в шоколаде, проблем много. Но уровень проблем у нас немного отличается от других муниципальных образований благодаря совместной работе команды Белоярского, администрации города, депутатского корпуса и, безусловно, поддержке из окружного бюджета», — подчеркнул Маненков.
В дальнейших планах Руслана Кухарука — встреча с представителями коренных и малочисленных народов района, поездка в Казым. Вечером пройдет встреча с жителями, которые смогут задать главе региона вопросы.
Ранее URA.RU писало о том, что Кухарук потребовал решить проблему продовольственной безопасности в арктической зоне. Мы ведем онлайн-трансляцию визита врио губернатора в Белоярский район.
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