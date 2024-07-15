Свердловские власти реанимировали проект новой филармонии. Фото

На проект новой филармонии в Екатеринбурге потратят 1,7 млрд рублей

15 июля 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Скромное здание нынешней филармонии не удовлетворяет запросам как властей, так и рядовых свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловские власти возвращаются к резонансному проекту строительства нового зала филармонии, ради которого в центре Екатеринбурга снесли целый дом. На это указывают поправки в закон о бюджете Свердловской области. Копия проекта есть в распоряжении URA.RU. Одобрить их должно региональное заксобрание на ближайшем заседании. Согласно документу, в 2024 году на строительство филармонии предусмотрено 300 млн рублей, в 2025-м (пока что) — 600 млн, в 2026-м — 700 млн. А до 2028 года на возведение зала потратят 15 миллиардов рублей, рассказал осведомленный источник агентства. Появления этой строки в бюджете позволит объявить торги на проектирование и непосредственно строительство (это все будет один контракт) уже в сентябре—октябре. «Этот проект нетипичен тем, что регион начинает работы без гарантии федерального финансирования», — добавил собеседник. По изначальному замыслу властей, концертный зал на 2300 мест в центре Екатеринбурга должен был появиться к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако сроки реализации проекта несколько раз переносились — сперва из-за пандемии коронавируса, затем после начала СВО и антироссийских санкций. Прошлый проектировщик — авторитетное бюро Zaha Hadid Architects — Россию покинул. К тому времени компания, которой заплатили 300 млн рублей, успела подготовить эскизы. Их губернатор Евгений Куйвашев представлял еще в ноябре 2019-го на основной площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума. Но сейчас чиновниками признается: реализовать представленные на рендерах решения почти нереально в существующих технологиях. Помимо этого Zaha Hadid Architects не дала разрешение на использование своего проекта. Проект новой филармонии — имиджевый для руководства региона. Ради него рядом с нынешним зданием на ул. Карла Либкнехта даже пришлось снести жилую пятиэтажку. Это сопровождалось большим публичным скандалом. Проект, которого лишился Екатеринбург Эскизы с официального сайта Zaha Hadid Architects Эскизы с официального сайта Zaha Hadid Architects Эскизы с официального сайта Zaha Hadid Architects Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские власти возвращаются к резонансному проекту строительства нового зала филармонии, ради которого в центре Екатеринбурга снесли целый дом. На это указывают поправки в закон о бюджете Свердловской области. Копия проекта есть в распоряжении URA.RU. Одобрить их должно региональное заксобрание на ближайшем заседании. Согласно документу, в 2024 году на строительство филармонии предусмотрено 300 млн рублей, в 2025-м (пока что) — 600 млн, в 2026-м — 700 млн. А до 2028 года на возведение зала потратят 15 миллиардов рублей, рассказал осведомленный источник агентства. Появления этой строки в бюджете позволит объявить торги на проектирование и непосредственно строительство (это все будет один контракт) уже в сентябре—октябре. «Этот проект нетипичен тем, что регион начинает работы без гарантии федерального финансирования», — добавил собеседник. По изначальному замыслу властей, концертный зал на 2300 мест в центре Екатеринбурга должен был появиться к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако сроки реализации проекта несколько раз переносились — сперва из-за пандемии коронавируса, затем после начала СВО и антироссийских санкций. Прошлый проектировщик — авторитетное бюро Zaha Hadid Architects — Россию покинул. К тому времени компания, которой заплатили 300 млн рублей, успела подготовить эскизы. Их губернатор Евгений Куйвашев представлял еще в ноябре 2019-го на основной площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума. Но сейчас чиновниками признается: реализовать представленные на рендерах решения почти нереально в существующих технологиях. Помимо этого Zaha Hadid Architects не дала разрешение на использование своего проекта. Проект новой филармонии — имиджевый для руководства региона. Ради него рядом с нынешним зданием на ул. Карла Либкнехта даже пришлось снести жилую пятиэтажку. Это сопровождалось большим публичным скандалом.