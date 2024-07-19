Кухарука поразило благоустройство арктического района ХМАО

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук высоко оценил благоустройство в Белоярском районе. Его впечатлила комфортная городская среда и гранитные бордюры, которые глава региона не ожидал увидеть в административном центре, где проживает всего 20 тысяч человек.
«Я думал, что у нас бордюры гранитные делают только в больших, столичных городах. Но в Белоярском они тоже из гранита. Молодцы», — похвалил Кухарук местные власти.
Глава региона оценил парк отдыха «Белая горка». Архитекторы вписали современную локацию в зеленый массив — в итоге получилась уникальная точка притяжения. «Теперь понятно, почему Белоярский занимает первые места в рейтингах. Такие объекты городской среды действительно уникальны. Вы смогли дары природы вписать в объекты благоустройства, сохранили деревья», — отметил Кухарук.
Глава района Сергей Маненков подчеркнул, что парк стал ключевой территорией в создании непрерывной городской набережной — единого пространства на берегу реки Казым. «Я не верю, что я в Белоярском. Немногие крупные города могут похвастаться такой инфраструктурой. Даже не хочется уходить», — поделился впечатлениями глава региона.
Кухарук рассказал, что помнит, каким был Белый Яр в его детстве (его мама родилась в неподалеку в поселке Казым), и какой это сегодня современный город. «Как качественно изменился город, как изменилось отношение людей. Сегодня говорили, что Сергей Петрович молодец, потому что он любит эту территорию и любит людей. И люди, которые здесь живут, любят эту землю. Тогда получаются те проекты, которыми можно гордиться», — заявил на встрече с жителями Кухарук.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук раскрыл подробности о своей семье. Он оказался потомком старинного югорского рода Ямзиных.
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